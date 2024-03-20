Благодаря новым мощным чипам, AMD впервые представляет серьезную угрозу монополии NVIDIA в сфере аппаратных решений для искусственного интеллекта.



Рынок искусственного интеллекта переживает бум спроса на решения для машинного обучения и анализа больших данных. Компании в разных отраслях, от технологических гигантов до производства и розничной торговли, стремятся внедрить инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности и конкурентоспособности.

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Однако лидер рынка NVIDIA не справляется с растущим спросом на чипы. Производственные мощности компании и цепочки поставок исчерпаны, что приводит к задержкам в получении оборудования заказчикам, сообщает издание Wccftech со ссылкой на источник. Это открывает окно возможностей для AMD и ее новейших ускорителей искусственного интеллекта серии MI300X, которые обладают отличным соотношением производительности и цены.

В отличие от решений NVIDIA, AMD может обеспечить стабильные поставки в соответствии с объемами заказов. Это критически важно для компаний, которым нужно быстро масштабировать вычислительные мощности для задач ИИ. По прогнозам, в 2024 году на долю AMD придется 7% мирового рынка аппаратных решений для ИИ, что станет важной вехой для компании в ее стремлении занять лидирующие позиции в этом сегменте.



Уже сейчас ведущие технологические корпорации, такие как Microsoft и Meta*, тестируют решения AMD для применения в своих облачных сервисах ИИ. Если AMD удастся выполнить свои обещания по объемам и срокам поставок, а заявленная производительность MI300X подтвердится на практике, компания имеет все шансы перехватить инициативу у NVIDIA на этом чрезвычайно перспективном рынке. Это открывает большие возможности как для самой AMD, так и для всех компаний, которые смогут внедрить эффективные инструменты искусственного интеллекта по разумной цене.



Гонка технологий в области искусственного интеллекта продолжается, и теперь у Nvidia появился сильный конкурент в лице AMD. Будет ли это означать смену лидера на этом динамично растущем рынке покажет время.

*Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.