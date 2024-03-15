Человекоподобный робот Apollo от Apptronik способен выполнять задачи ручного труда, например, доставлять детали на сборочную линию Mercedes-Benz.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о планах использования на своих заводах гуманоидных роботов Apollo от компании Apptronik. Эти роботы будут выполнять физически тяжелые и низкоквалифицированные задачи, освобождая людей для более квалифицированной работы.

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Робот Apollo представляет собой антропоморфного робота ростом 5 футов 8 дюймов (1 метр 72см.) и весом 160 фунтов. Он может поднимать предметы весом до 55 фунтов и работать 4 часа на одном заряде батареи. У него есть руки, ноги и светодиодные "глаза". На груди расположен дисплей для отображения информации. "Рот" Apollo представляет собой экран, на котором может отображаться улыбка или значки.

Зарядка робота происходит путем замены аккумуляторных батарей. Если задачи стационарные, то туловище Apollo можно закрепить на опоре вместо использования ног. Для безопасности робот останавливается при обнаружении движущихся объектов рядом, а управление осуществляется дистанционно с помощью специального ПО.Mercedes планирует использовать Apollo для проверки деталей, доставки комплектующих на конвейер и перемещения готовых узлов. По словам представителя Mercedes Йорга Бурцера, роботы должны "заполнить пробелы в рабочей силе" и освободить людей для создания "самых желанных автомобилей в мире". Компания видит потенциал как в робототехнике, так и в оптимизации производства для повышения качества и конкурентоспособности своей продукции.Apptronik не единственная компания, разрабатывающая гуманоидных роботов. Например, роботы Figures умеют общаться с людьми, используя AI, а шестиногий робот Daystar GS от Lenovo предназначен для сбора данных. Но именно Apollo выбрал для себя крупнейший в мире автопроизводитель.