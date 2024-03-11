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Nivan
Google анонсировала новый смартфон Pixel 8a с улучшенным мониторингом батареи
Представитель компании подтвердил, что в скором времени выйдет новый Pixel 8a с эксклюзивной функцией мониторинга батареи.

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Компания Google официально подтвердила разработку нового смартфона Pixel 8а. Эта модель станет преемником популярной линейки бюджетных смартфонов Pixel A.

Особенностью Pixel 8а станет новая расширенная статистика состояния батареи. Эта функция изначально появилась в обновлении Android 14, но была доступна лишь на ограниченном числе устройств. Теперь же Google решила сделать её одной из ключевых особенностей линейки Pixel.

Расширенная статистика батареи позволит пользователям отслеживать больше параметров работы аккумулятора. В частности, будет доступна информация о количестве циклов зарядки и даже дате изготовления батареи. Это поможет более точно определить срок службы и текущее состояние аккумулятора.

Изначально новая статистика батареи появилась в обновлении Android 14 QPR1 для существующих смартфонов Pixel. Однако в последующих обновлениях для этих моделей функция исчезла. Представитель Google подтвердил, что расширенные данные о батарее будут доступны только на Pixel 8а и более новых моделях.

Информация о поддержке улучшенной статистики батареи стала первым официальным подтверждением разработки Pixel 8а. Ожидается, что новый бюджетный смартфон от Google поступит в продажу в ближайшие пару месяцев, возможно уже к конференции Google I/O в мае текущего года.

Помимо улучшенных данных о состоянии батареи, Pixel 8а, скорее всего, унаследует фирменный дизайн и камеру предыдущих моделей. Традиционно для этой линейки также ожидается быстрый процессор, оперативная память не менее 6 Гб и хранилище 128 Гб. Ценовая категория новинки также должна остаться бюджетной по меркам флагманов, сообщает сайт 9to5google.

Таким образом, Pixel 8а станет достойным продолжателем успешной линейки недорогих смартфонов от Google с фокусом на камеру и программное обеспечение. А обновлённая статистика батареи дополнит функционал новинки, позволив лучше контролировать состояние одного из ключевых компонентов современных гаджетов.

#google #смарфтоны #pixel 8a
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