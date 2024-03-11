Прототипы электромобиля Apple отличались необычным интерьером с большими дисплеями и комфортабельными сиденьями. Но теперь это уже история.

Компания Apple долгое время работала над собственным электромобилем, прежде чем полностью свернуть этот проект. За эти годы инженеры и дизайнеры Apple создали несколько уникальных концепций транспортного средства будущего, многие из которых отличались нестандартным подходом.

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Электрический фургон Canoo, напоминающий прототип автомобиля Apple.



Первоначальный дизайн, разработанный Джони Айвом, был вдохновлен фургонами VW 1950-х годов и получил внутреннее название "Bread Loaf". Другая модель напоминала электрический микроавтобус ID Buzz от Volkswagen. Однако в дальнейшем команда Apple отказалась от ретро-стиля в пользу более футуристических форм.

Примерно до 2020 года прототип Apple был очень похож на Canoo Lifestyle Vehicle - это транспортное средство имело обтекаемую "каплевидную" форму кузова с закругленными краями. У автомобиля были черные окна с регулируемой тонировкой и панорамная стеклянная крыша. Кроме того, передняя и задняя части выглядели одинаково, так что водителю всегда казалось, будто он едет вперед, даже двигаясь задним ходом.В разные периоды инженеры Apple экспериментировали с разными вариантами интерьера. Некоторые модели включали гигантский телевизор по центру салона для просмотра видео и совершения видеозвонков. Другие оснащались iPad-подобными дисплеями, подвешенными к потолку. Сиденья были похожи на те, что используются в бизнес-джетах - их можно было откинуть назад и выдвинуть подставки для ног.Система климат-контроля тоже отличалась от традиционной. Вместо того, чтобы направлять потоки воздуха в лицо водителя, вентиляция боковыми каналами охлаждала всю кабину, как в некоторых новейших самолётах. В последней версии дизайна инженеры добавили двери типа "крыло чайки", аналогичные тем, которыми оснащен электрокроссовер Tesla Model X.





Как известно, этот амбициозный проект так и не вышел за пределы концепта и совсем недавно руководство Apple свернуло программу создания электромобиля, решив сконцентрироваться на гаджетах.