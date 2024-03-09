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Крупнейшие хакерские банды BlackCat и LockBit потерпели фиаско
Две неуловимые и самые известные в мире банды кибервымогателей BlackCat и LockBit переживают коллапс после действий правоохранительных органов.

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Две наиболее известные в мире преступные группировки, специализирующиеся на вымогательских программах-шифровальщиках, переживают серьезные трудности. Речь идет о бандах BlackCat и LockBit, которые в последние годы активно атаковали компании и организации по всему миру. 

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Обе группировки использовали модель "вымогательство как услуга", предоставляя в аренду свои вредоносные программы другим хакерам. Это позволяло им масштабировать свою преступную деятельность и атаковать тысячи жертв для получения миллионов долларов в виде выкупов.

Однако в последнее время обе банды столкнулись с серьезными трудностями. Правоохранительные органы США и других стран провели ряд успешных операций против LockBit и BlackCat. Были конфискованы их основные веб-сайты, арестованы предполагаемые участники группировок, а лидер одной из банд подвергся публичным насмешкам в сети.

В частности, эксперты по кибербезопасности считают, что LockBit блефовала, угрожая опубликовать компрометирующую информацию о бывшем президенте США Дональде Трампе. А администраторы BlackCat вообще заявили об уходе из "бизнеса" на фоне внутренних конфликтов из-за дележа денег от выкупов.

По мнению экспертов, давление со стороны правоохранительных органов вынуждает эти банды действовать все более хаотично и непредсказуемо. Они испытывают серьезные трудности из-за потери инфраструктуры, усиления киберзащиты потенциальных жертв и расширения возможностей по выявлению кибератак.

Впрочем, говорить о полном разгроме BlackCat и LockBit еще рано. Подобные хакерские группировки часто "перерождаются" под новыми именами или их участники создают новые банды. Также многие кибервымогатели базируются в других странах, недосягаемых для американских правоохранителей.

Тем не менее, ослабление BlackCat и LockBit, нанесших огромный ущерб экономике, является важной победой в борьбе с киберпреступностью. Эти группировки долгое время действовали практически безнаказанно, атакуя крупные компании по всему миру.

Например, BlackCat атаковала немецкий нефтяной терминал, британскую сеть больниц, казино MGM Resorts и многих других. А LockBit взламывала такие гиганты как Industrial & Commercial Bank of China, Boeing, Royal Mail. Масштаб ущерба от этих атак исчисляется сотнями миллионов долларов.

Поэтому действия правоохранительных органов по дестабилизации инфраструктуры этих банд кибервымогателей являются важным сигналом для всего киберпреступного мира. Хакерам становится понятно, что теперь их действия не останутся безнаказанными. Эксперты надеются, что это подтолкнет компании и организации к усилению собственной киберзащиты, что еще больше затруднит действия преступников в будущем.
#lockbit #программы-вымогатели #blackcat #программы шпионы
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