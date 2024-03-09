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Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) демонстрирует признаки оживления после нескольких лет стагнации. Согласно прогнозам аналитической компании IDC, мировые поставки ПК достигнут 265,4 млн единиц к 2024 году, что означает рост на 2% по сравнению с 2023 годом.
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Изображение: @Unsplash
Хотя 2023 год ознаменовался существенным падением поставок ПК на 13,7%, IDC ожидает постепенного восстановления рынка, начиная с 2024 года. Ключевым фактором роста станет распространение ПК на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам, к 2028 году объем мирового рынка ПК достигнет 292,2 млн единиц.
Ускорение темпов роста ожидается в 2025 году, что совпадет с началом очередного цикла обновления компьютерного парка в коммерческих организациях и учебных заведениях. Многие из них впервые столкнутся с преимуществами технологий ИИ, что подстегнет спрос на новые мощные ПК. В результате средние отпускные цены вырастут.
Помимо корпоративного сегмента, ожидается постепенное восстановление потребительского спроса на ПК. Этому будут способствовать улучшение экономической ситуации в мире, необходимость замены устаревших домашних компьютеров, а также растущий интерес к возможностям ИИ среди геймеров и представителей творческих профессий.
Таким образом, после нескольких сложных лет, связанных с пандемией и экономическим спадом, рынок ПК демонстрирует первые признаки оживления. Ключевыми драйверами роста выступают внедрение технологий ИИ, очередной цикл обновления компьютерного парка организациями и частичное восстановление потребительского спроса. Вместе с тем отмечается, что темпы роста в ближайшие годы будут постепенными, а перспективы рынка можно охарактеризовать как осторожно оптимистичные.
Несмотря на позитивные прогнозы, перед рынком ПК стоит ряд вызовов, создающих определенные риски и неопределенности. Например, продолжающийся экономический спад в ряде стран и регионов ограничивает возможности организаций по обновлению парка компьютеров. Многие компании по-прежнему оптимизируют затраты, откладывая крупные инвестиции в ИТ-инфраструктуру. Также сохраняются инфляционные риски, ведущие к росту стоимости комплектующих и готовых ПК, что сдерживает как корпоративный, так и потребительский спрос, несмотря на растущую популярность решений на базе ИИ.