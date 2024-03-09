Аналитики прогнозируют постепенное восстановление спроса на персональные компьютеры.

Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) демонстрирует признаки оживления после нескольких лет стагнации. Согласно прогнозам аналитической компании IDC, мировые поставки ПК достигнут 265,4 млн единиц к 2024 году, что означает рост на 2% по сравнению с 2023 годом.

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Изображение: @Unsplash

Хотя 2023 год ознаменовался существенным падением поставок ПК на 13,7%, IDC ожидает постепенного восстановления рынка, начиная с 2024 года. Ключевым фактором роста станет распространение ПК на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам, к 2028 году объем мирового рынка ПК достигнет 292,2 млн единиц.



Ускорение темпов роста ожидается в 2025 году, что совпадет с началом очередного цикла обновления компьютерного парка в коммерческих организациях и учебных заведениях. Многие из них впервые столкнутся с преимуществами технологий ИИ, что подстегнет спрос на новые мощные ПК. В результате средние отпускные цены вырастут.



Помимо корпоративного сегмента, ожидается постепенное восстановление потребительского спроса на ПК. Этому будут способствовать улучшение экономической ситуации в мире, необходимость замены устаревших домашних компьютеров, а также растущий интерес к возможностям ИИ среди геймеров и представителей творческих профессий.



Таким образом, после нескольких сложных лет, связанных с пандемией и экономическим спадом, рынок ПК демонстрирует первые признаки оживления. Ключевыми драйверами роста выступают внедрение технологий ИИ, очередной цикл обновления компьютерного парка организациями и частичное восстановление потребительского спроса. Вместе с тем отмечается, что темпы роста в ближайшие годы будут постепенными, а перспективы рынка можно охарактеризовать как осторожно оптимистичные.



Несмотря на позитивные прогнозы, перед рынком ПК стоит ряд вызовов, создающих определенные риски и неопределенности. Например, продолжающийся экономический спад в ряде стран и регионов ограничивает возможности организаций по обновлению парка компьютеров. Многие компании по-прежнему оптимизируют затраты, откладывая крупные инвестиции в ИТ-инфраструктуру. Также сохраняются инфляционные риски, ведущие к росту стоимости комплектующих и готовых ПК, что сдерживает как корпоративный, так и потребительский спрос, несмотря на растущую популярность решений на базе ИИ.