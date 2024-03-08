Представленные Microsoft планшет и ноутбук станут одними из первых с поддержкой инструментов ИИ в Windows 11.

21 марта компания Microsoft проведёт долгожданную презентацию своих новейших устройств линейки Surface. Эксперты прогнозируют, что будут анонсированы планшет Surface Pro 10 и ноутбук Surface Laptop 6. Эти девайсы станут первопроходцами в использовании передовых технологий искусственного интеллекта в портативных компьютерах.

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По словам инсайдеров, в основе Surface Laptop 6 будут лежать как флагманские процессоры Intel Core Ultra, так и чипы Qualcomm Snapdragon X Elite. Первые ориентированы на максимальную производительность, вторые - на энергоэффективность и длительную автономную работу. Такая гибридная архитектура позволит создать идеальный баланс для мобильного устройства.

Но главные новшества кроются в программном обеспечении. Новейшая операционная система Windows 11 получит встроенные инструменты для ускорения работы нейронных сетей. А фирменная кнопка Copilot на клавиатуре Surface Laptop 6 даст мгновенный доступ к возможностям ИИ. Пользователи смогут запускать сложные вычисления, распознавание речи и изображений, перевод текстов - и всё это напрямую на устройстве без обращения к облаку.Дизайн нового Surface Laptop тоже претерпит изменения. Экран получит тонкие рамки и закруглённые углы для более современного внешнего вида. А разъёмы USB-C заменят устаревшие порты предыдущих моделей.Планшет Surface Pro 10 внешне мало изменится, зато его "начинка" будет модернизирована не меньше, чем у ноутбука-трансформера. Дисплей на основе технологии OLED обеспечит потрясающую цветопередачу и контрастность. А поддержка стандарта HDR сделает изображение ещё более реалистичным.По слухам, оба гаджета получат увеличенную батарею для работы в течение всего дня без подзарядки, что крайне важно для портативных устройств, ориентированных на мобильность. Таким образом, новое поколение Surface готовит настоящий прорыв в мобильных вычислениях.