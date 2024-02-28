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Nivan
ASUS представила две новые Radeon TUF Gaming и Dual для любителей разгона
Новые игровые видеокарты ASUS с двойной BIOS позволяют выбирать приоритет производительности или экономии энергии.

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Компания ASUS представила долгожданные версии видеокарты AMD Radeon RX 7900 GRE в исполнении собственных линеек TUF Gaming и Dual. Эти графические ускорители получили ряд улучшений по сравнению со стандартной моделью 7900 GRE и обещают повышенную производительность и устойчивую работу при играх и требовательных приложениях. 

В основе обеих карт лежит чип Navi 31 XL с 80 вычислительными блоками на базе архитектуры RDNA 3. Это несколько урезанная версия флагманского GPU, используемого в Radeon RTX 7900 XT. Тем не менее, 5120 потоковых процессоров в сочетании с 16 Гб видеопамяти GDDR6 и 256-битной шиной обеспечивают отличную производительность в разрешении 1440px и дают возможность комфортно играть в 4K.

Обе модели от ASUS оснащены двойной BIOS для дополнительной надежности. Пользователи могут выбрать между стандартным и "разогнанным" профилем, что позволяет гибко настраивать баланс производительности и энергопотребления. Также, благодаря качественным системам охлаждения, ASUS удалось значительно увеличить рабочие частоты GPU по сравнению со штатными показателями AMD.

Версия TUF Gaming с тремя вентиляторами демонстрирует такты до 2052 МГц в играх и 2391 МГц в режиме Boost. Dual с двумя вентиляторами разгоняется до 2013 и 2366 МГц. Это серьезный прирост производительности по сравнению с базовой Radeon RX 7900 GRE. При этом обе модели работают тихо и эффективно благодаря продуманным системам охлаждения.

Несмотря на мощные характеристики, карты имеют компактные размеры и занимают 2.96 и 2.47 слота расширения соответственно. Эргономичный дизайн позволяет легко установить их в большинство корпусов, в том числе малоформатные. Дополнительные преимущества дают поддержка GPU Tweak для тонкой настройки и улучшенная элементная база.

В целом, ASUS TUF Gaming и Dual Radeon RX 7900 GRE представляют собой отличный выбор для геймеров, ищущих производительную видеокарту по доступной цене. За $549 пользователи получают мощный GPU, качественную сборку, эффективное охлаждение и возможности разгона, что позволяет комфортно играть в современные AAA-тайтлы с высокими настройками графики.

Карты уже появились в продаже в некоторых регионах. Ожидается, что в ближайшие недели они будут доступны по всему миру. Учитывая отличное соотношение цены и производительности, а также дефицит видеокарт на рынке, модели от ASUS, скорее всего, будут пользоваться высоким спросом.

#asus #видеокарты asus #radeon dual #radeon tuf gaming #видеокарты 2024
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