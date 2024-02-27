Новый бюджетный смартфон от Tecno Pova 6 Pro получил 120 Гц AMOLED-экран и аккумулятор большой емкости.

Компания Tecno продолжает активно пополнять линейку своих геймерских смартфонов бюджетного сегмента. Последней новинкой стал модель Pova 6 Pro - прямой наследник прошлогоднего хита продаж Pova 5 Pro. Новая модель получила ряд значительных улучшений при сохранении доступной цены.

Если внимательно присмотреться к дизайну Pova 6 Pro, становится понятно, на какую аудиторию рассчитан этот смартфон. Его стиль можно охарактеризовать как "техно-фантастика для геймеров". Задняя крышка выполнена из полупрозрачного стекла с яркими вставками и подсветкой из 210 светодиодов. Пользователь может выбрать один из 9 режимов подсветки или настроить свой собственный эффект из 101 варианта.



Что касается характеристик, здесь Tecno также сделал акцент на игровые возможности. Смартфон оснащен новейшим 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 1080 с графикой Mali-G57. Этот чип обеспечивает плавный игровой процесс и комфортное взаимодействие с приложениями. Память составляет 8/12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ хранилища, что достаточно для современных игр и медиафайлов.



Дисплей тоже выбран исходя из потребностей геймеров - это AMOLED-панель диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Такой экран гарантирует плавность анимации и отзывчивость управления в динамичных играх. Питание обеспечивает батарея увеличенной емкости 6000 мАч с быстрой 70-ваттной зарядкой, то есть теперь долгие игровые сессии стали возможны.



Камера тоже получила солидное улучшение благодаря 108 Мп основному модулю, способному делать качественные фото даже при недостаточном освещении. Также есть селфи-камера 32 Мп и дополнительные датчики.



Итак, новый Tecno Pova 6 Pro - это целевая модель для мобильных геймеров с ограниченным бюджетом. За доступную цену порядка 170 евро покупатель получает сбалансированный набор характеристик, ориентированный на игры и развлечения. При этом производитель постарался сделать дизайн по-настоящему футуристичным и привлекательным для целевой аудитории.