Новая модель от TECNO получила батарею емкостью 6000 мАч, способную обеспечить до 11 часов игр и 14 часов видеопросмотра без перерыва.

На выставке MWC 2024 в Барселоне компания TECNO представила свой новый флагманский смартфон POVA 6 Pro 5G, ориентированный на любителей мобильных развлечений и геймеров. Главными фишками новинки стали рекордная емкость аккумулятора, быстрая зарядка и инновационный дизайн.



POVA 6 Pro 5G оснащен гигантской батареей на 6000 мАч. Это позволяет смартфону работать около полутора дней без подзарядки. Пользователь может играть в игры до 11 часов, смотреть видео до 14 часов и говорить по телефону до 31 часа!



Несмотря на емкую батарею, TECNO удалось сделать POVA 6 Pro 5G очень тонким - всего 7,88 мм толщиной, что на 12% меньше, чем у предыдущей модели. При этом вес составляет лишь 195 грамм.



Заряжается смартфон молниеносно благодаря технологии Ultra Charge мощностью 70 Вт. За 20 минут зарядки вы получите 50% заряда, а полностью зарядить POVA 6 Pro 5G можно всего за 50 минут. Компания заявляет, что батарея сохранит до 80% емкости, а после 6 лет использования на 15% дольше, чем у конкурентов, что избавит пользователей от необходимости менять телефон из-за проблем с аккумулятором.



TECNO не забыла и про безопасность. Технологии STS Secure Battery и обходной зарядки защищают от перегрева и внутренних замыканий. А функция Extreme Cold Charging позволяет эффективно заряжать POVA 6 Pro 5G даже при минус 20 градусах.

Дизайн смартфона тоже производит впечатление. Задняя крышка выполнена в концепции Dynamic-Eye с 210 мини-светодиодами, создающими футуристические световые эффекты. Пользователь может настроить до 9 различных сценариев подсветки. Корпус имеет оригинальную рамку P-NCVM и стильную текстуру с технологией Lithography Precision. POVA 6 Pro 5G доступен в двух цветах: Comet Green и Meteorite Grey.



По словам TECNO, новинка отвечает запросам современных пользователей, которые хотят бесперебойных развлечений и долгого времени автономной работы. Благодаря инновационным технологиям питания и продвинутому дизайну, POVA 6 Pro 5G готов стать новым фаворитом для геймеров и любителей мобильного контента.



Компания также постаралась максимально оптимизировать смартфон для игр и медиа. В частности, в POVA 6 Pro 5G впервые для устройств TECNO реализована поддержка технологии пространственного и атмосферного звука Dolby Atmos.



Производительность обеспечивается новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 920, памятью LPDDR5 и UFS 3.1. А 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц отлично подойдет для динамичных игр.

По совокупности характеристик POVA 6 Pro 5G выглядит крайне конкурентоспособным на фоне других новинок сегмента гейминг-смартфонов. А доступная цена делает его привлекательным выбором для молодежной аудитории.