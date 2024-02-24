Новые санкции ЕС запрещают европейским компаниям поставлять в Россию полупроводники, процессоры, компьютеры, смартфоны и другую электронику.

Совет Евросоюза утвердил очередной, 13-й по счету пакет жестких экономических санкций в отношении Российской Федерации. Помимо дополнительных ограничительных мер для ряда российских и некоторых зарубежных компаний, сотрудничающих с РФ, новый пакет санкций фактически вводит полный запрет на поставки в Россию широкого спектра высокотехнологичной продукции и оборудования.

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Изображение: @Unsplash

В санкционные списки попали десятки наименований электронных компонентов и технологий, критически важных для развития высокотехнологичных отраслей российской экономики.



В частности, ЕС ввел запрет на экспорт в Россию полупроводниковых приборов практически всех типов. Под санкции попали диоды, транзисторы, тиристоры, симисторы, фоточувствительные полупроводники, преобразователи на их основе и прочие изделия.



Лишь для некоторых фоточувствительных устройств сделаны незначительные послабления. Однако в целом санкции фактически перекрывают России доступ к критически важным компонентам электронной промышленности. Запреты распространились и на высокотехнологичное оборудование, необходимое для производства полупроводников – от машин для изготовления пластин до установок тестирования чипов.



Еще один масштабный блок ограничений касается компьютерных компонентов, без которых невозможно производство современной цифровой техники. Речь идет о процессорах, контроллерах, оперативной и постоянной памяти, микросхемах различного назначения. Под санкции также попали практически все устройства, работающие с данными обработки и хранения, а также средства передачи информации.



Это означает запрет на поставки серверного оборудования, сетевых устройств, а также готовых изделий вроде смартфонов и других гаджетов. По сути, речь идет о полном технологическом отсечении России от современных разработок в области компьютерной техники и электроники.



Еще один существенный пласт санкций касается высокоточного измерительного оборудования, активно применяемого в промышленности и научных исследованиях. В частности, под запрет попали осциллографы, мультиметры, генераторы сигналов, оптические приборы, навигационная аппаратура и многое другое.



Также санкции распространились на широкий спектр электротехнического оборудования – от трансформаторов и преобразователей до разнообразных датчиков и других компонентов автоматизированных систем управления, сообщает 3dnews со ссылкой на сайт Europa.eu.