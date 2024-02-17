Отдан приоритет функциональности вместо излишеств в дизайне интерьера.

Легендарная американская марка внедорожников и пикапов Scout, выпускавшаяся с 1961 по 1980 годы, возрождается к жизни под крылом немецкого автогиганта Volkswagen. Новая инкарнация бренда Scout Motors сосредоточится на производстве электромобилей на собственном заводе в Южной Каролине, первые машины с конвейера которого сойдут в 2026 году, сообщает издание TheVerge.

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Изображение: @Scout Motors



Глава Scout Motors Скотт Кео подчеркивает, что компания намерена разумно сочетать традиции бренда и современные технологии. Дизайн новых электромобилей Scout будет отдавать дань уважения классическим моделям, включая использование винтажных шрифтов, откидного лобового стекла и съемной крыши. В то же время функциональность автомобилей будет максимально упрощена - вместо избыточных сенсорных экранов предпочтение отдано крупным физическим кнопкам управления.

Помимо дизайна, Scout Motors намерена сохранить и конструктивное наследие бренда. Короткие свесы обеспечат хорошую проходимость внедорожников, а отсутствие гонки за аэродинамикой позволит не жертвовать классическими автомобильными пропорциями. Даже фирменный логотип Scout останется прежним.

Строительство собственного завода Scout Motors в Южной Каролине уже ведется, первые электромобили сойдут с конвейера в 2026 году. Производственные мощности рассчитаны на выпуск более 200 000 электрокаров в год и создание около 4000 новых рабочих мест. На разработку первой модели выделен отдельный контракт с Magna Steyr. Уже летом 2024 года состоится премьера электрического пикапа Scout, а через полгода - внедорожника.

Таким образом, американский бренд Scout возрождается к жизни с акцентом на сохранение своего уникального наследия как в плане дизайна, так и технических решений, что позволит новым электромобилям Scout занять нишу на автомобильном рынке, не теряя связи с легендарной историей бренда.