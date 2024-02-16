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Nivan
Deep Silver объявлена дату выхода Dead Island 2 в Steam
Dead Island 2 наконец выходит из эксклюзива Epic Games

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Поклонники зомби-игр и пользователи платформы Steam наконец-то могут вздохнуть с облегчением - Dead Island 2, продолжение культовой игры о зомби-апокалипсисе, выйдет на Steam 22 апреля. Эта игра долгое время была эксклюзивом магазина Epic Games, что расстраивало многих фанатов серии.

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В Dead Island 2 игроков ждет захватывающее приключение по постапокалиптическому Лос-Анджелесу, полностью зараженному смертельным вирусом. Город превратился в опасную зону, кишащую ордами агрессивных зомби. Чтобы выжить в этом кошмаре, геймерам предстоит исследовать разрушенные районы, сражаться с нежитью при помощи оружия и импровизированных средств.

Одной из главных особенностей игры является увлекательный сюжет с неординарными персонажами. Каждый из героев имеет свою предысторию и мотивацию выжить любой ценой в наводненном монстрами городе. Игроки смогут объединяться с друзьями по сети до 4 человек, чтобы пройти игру в кооперативном режиме. Это позволит эффективнее сражаться с ордами зомби и преодолевать сложные препятствия.

Чтобы еще больше разжечь интерес геймеров, компания Dambuster Studios недавно объявила о бесплатной раздаче Dead Island: Riptide. Это дополнение к оригинальной игре перенесет игроков на новый остров, полный ужасающих сюрпризов. Графика и геймплей Riptide были значительно улучшены по сравнению с первой частью. Таким образом, разработчики хотят вернуть внимание геймеров к франшизе перед релизом Dead Island 2.

Еще одна приятная новость для любителей инди-игр - культовый игровой движок RPG Maker XP теперь доступен бесплатно в Steam. Эта программа позволяет создавать RPG без навыков программирования. С помощью RPG Maker было разработано немало популярных indie-игр. Теперь каждый желающий может скачать этот движок и попробовать себя в роли разработчика.

#epic games #dead island 2
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