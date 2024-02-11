Китайские производители солнечных панелей бросают вызов европейским конкурентам, но Брюссель не знает, что с этим делать.

Европейский союз столкнулся с непростым выбором между "зеленой" энергетикой и защитой собственной промышленности. Поводом для такой дилеммы стал кризис в сфере производства солнечных панелей. Местные производители бьют тревогу - их бизнес находится под угрозой из-за резкого падения цен, вызванного наплывом дешевой китайской продукции.

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"Ситуация критическая, - предупреждает Йохан Линдаль, глава Европейского совета по производству солнечной энергии. - Мы можем потерять большую часть отрасли в Европе в течение нескольких месяцев, если не последует решительных политических мер".

Доля Китая на мировом рынке солнечных панелей превышает 80%. В то же время на долю европейских производителей приходится лишь 3% от общего объема установленных в прошлом году мощностей. Разрыв огромен и он продолжает расти.Пока Еврокомиссия лишь обещает "тесно сотрудничать" с бизнесом для решения проблемы, конкретных мер защиты не предпринято, и это несмотря на острую необходимость.Между тем, времени почти не осталось. Чтобы спасти отрасль, нужен жесткий ответ в виде запрета импорта, введение пошлин на китайскую продукцию или даже национализация стратегически важных активов. Но на такие шаги вряд ли решится Евросоюз, где "зеленая" повестка часто важнее экономических интересов.Есть другой путь - масштабные инвестиции в модернизацию собственного производства для достижения технологического превосходства там, где это еще возможно. Однако подобная стратегия требует времени и колоссальных вливаний из бюджета.Так или иначе, Европе придется сделать непростой геополитический выбор. Сохранить "зеленые" амбиции и жертвовать собственной промышленностью или отказаться от части климатической повестки ради экономического будущего. Ясность может появиться уже после летних выборов в Европарламент. А пока европейские производители солнечных панелей оказались в положении заложников, сообщает издание Politico.