RTX 4090 продолжает исчезать с прилавков и массово вывозится контрабандой в Китай.

Популярные у геймеров видеокарты Nvidia RTX 4090 стали дефицитом в странах Юго-Восточной Азии и на Тайване. Местные ретейлеры сообщают о резком росте спроса и нехватке товара с октября 2023 года, когда США ужесточили экспортный контроль передовых чипов в Китай.

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Источник изображения: @NikkeiAsia

Журналисты Nikkei Asia провели собственное расследование, посетив магазины электроники и рынки комплектующих в Гонконге, Шэньчжэне, Тайбэе, Хошимине, Сингапуре и Сеуле. Они везде столкнулись с дефицитом видеокарт RTX 4090 и ростом цен на 60%-80% по сравнению с изначальной стоимостью.

"Покупатели скупают RTX 4090 для дальнейшей перепродажи в районы Китая, где действуют ограничения США. Там видеокарты можно продать в 3 раза дороже", - рассказал владелец одного из магазинов в Тайбэе. Действительно, после введения жёсткого экспортного контроля со стороны Вашингтона, спрос на территории Гонконга и материкового Китая резко вырос.





Источник изображения: @NikkeiAsia

RTX 4090 популярна среди разработчиков видеоигр и любителей компьютеров за выдающуюся производительность. Однако вычислительные мощности видеокарты также применимы в задачах обучения нейросетей и других приложениях искусственного интеллекта. Поэтому США включили RTX 4090 в список технологий двойного назначения, запрещённых к экспорту в Китай.

Несмотря на ограничения, желающих заполучить дефицитный товар по-прежнему много. Видеокарты Nvidia контрабандой провозятся в Китай через Гонконг и другие страны, а затем активно распространяются на чёрном рынке, в том числе среди майнеров криптовалют.

"Мы ожидаем дальнейшего роста цен и спроса. До тех пор, пока сохранятся жёсткие ограничения на экспорт со стороны США, дефицит видеокарт будет только усугубляться", - прокомментировал аналитик рынка комплектующих из Гонконга.

Таким образом, нехватка RTX 4090 наглядно демонстрирует сложность контроля потока передовых технологий даже при жестких мерах экспортного регулирования. Несмотря на все усилия Вашингтона, производители всё равно находят лазейки для "серого" импорта востребованных комплектующих в Китай.

Масштабная нехватка видеокарт от Nvidia также сильно бьёт по геймерам и компьютерным энтузиастам в Азии, которые не могут приобрести товар по рекомендованной цене. Для запуска новейших игр с максимальными настройками графики им приходится покупать устаревшие модели или сильно переплачивать спекулянтам.

"Я копил на видеокарту RTX 4090 несколько месяцев. А когда наконец решил купить, то обнаружил повсеместный дефицит и запредельные цены. Теперь не знаю, когда смогу обновить свой компьютер", - сетует один из поклонников игр. Похожие истории можно услышать от многих геймеров в регионе.

В самой Nvidia пока никак не прокомментировали ситуацию с дефицитом флагманских видеокарт и их активной скупкой для "серого" реэкспорта в Китай. Возможно, компания намеренно ограничивает поставки в Азию, чтобы не нарушать санкции США. Хотя падение продаж напрямую бьёт по прибыли Nvidia, поэтому вряд ли такой вариант выгоден производителю.

Будущее покажет, удастся ли Вашингтону и технологическим гигантам вроде Nvidia найти баланс интересов и вернуть стабильность на рынок передовых электронных компонентов. Пока же дефицит и рекордный спрос на видеокарты продолжают только расти.