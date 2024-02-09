Полупроводниковые фирмы ищут специалистов за рубежом.

Тайвань, один из мировых лидеров в производстве полупроводников, столкнулся с серьезной проблемой - нехваткой квалифицированных научных кадров. За последние 10 лет количество выпускников вузов, желающих получить ученую степень и заниматься исследованиями, сократилось более чем на четверть, сообщает NikkeiAsia.

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Источник изображения: @NikkeiAsia

Главная причина состоит в низких стипендиях для ученых по сравнению с высокими зарплатами в частном секторе. Молодые специалисты предпочитают сразу устраиваться в технологические компании вроде TSMC, где можно зарабатывать в несколько раз больше. К тому же общее число выпускников вузов Тайваня за 10 лет снизилось почти на треть.В результате, ведущие полупроводниковые фирмы, вроде LCY Group, вынуждены искать талантливых ученых за рубежом, в частности в Индии, которая славится сильной школой подготовки инженеров и технических кадров.Чтобы как-то решить проблему, Тайвань пытается привлекать именитых зарубежных ученых для исследовательской работы в местных вузах и лабораториях, что по их мнению, должно повысить престиж научной деятельности и привлечь талантливую молодежь в науку. Однако пока данные меры не принесли желаемого результата.