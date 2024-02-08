Тайваньский производитель электроники Compal ищет пути выхода на европейский рынок.

Тайваньский производитель электроники Compal рассматривает возможности расширения своего присутствия в Европе. Компания уже имеет сервисный центр в Польше, однако окончательное решение о выборе страны для открытия производства еще не принято.

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По словам источников, близких к руководству Compal, компания не исключает вариантов приобретения местных активов в Европе для получения необходимой производственной и логистической инфраструктуры. Рассматриваются различные формы сделок с европейскими компаниями - от покупки контрольного пакета акций до создания совместных предприятий.



Расширение присутствия Compal в Европе связано с переориентацией бизнеса компании. Если ранее основной специализацией Compal было контрактное производство ноутбуков, то в последние годы эта сфера переживает спад. В то же время другие направления деятельности, такие как производство медицинского, телекоммуникационного и автомобильного оборудования, демонстрируют более высокие темпы роста.



В частности, Compal уже построил завод по производству медицинской техники в Индонезии. Кроме того, компания продолжает развивать производство ноутбуков, открывая новые предприятия в Мексике, Вьетнаме и Таиланде. Это позволяет снизить зависимость от производственных мощностей в Китае.



По прогнозам аналитиков, в 2022 году ожидать восстановления спроса на ноутбуки не приходится. Поэтому Compal сосредотачивает усилия на развитии новых, более перспективных направлений бизнеса и расширении географии производства. Открытие предприятий в Европе позволит компании эффективнее конкурировать на этом высокотехнологичном рынке.