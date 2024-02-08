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Nivan
AMD отказывается от заявленной поддержки ECC в Ryzen 8000G
Компания дала разъяснения о ECC в процессоре Ryzen 8000G.

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В начале этого года компания AMD анонсировала линейку настольных процессоров Ryzen 8000G серии APU. В первоначальных спецификациях указывалось, что эти чипы будут поддерживать технологию коррекции ошибок памяти ECC. Однако впоследствии AMD тихо удалила это упоминание со своего веб-сайта.

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Это заставило многих задаться вопросом – будет ли на самом деле поддерживаться ECC в процессорах Ryzen 8000G или нет? Чтобы прояснить ситуацию, журналисты популярного IT-издания Tom’s Hardware связались с представителями AMD. Ответ компании оказался однозначным: технология ECC действительно не поддерживается этими моделями процессоров, а также совместимыми с ними материнскими платами.

С одной стороны, наличие ECC в потребительских чипах AMD было бы большим плюсом. Эта технология позволяет обнаруживать и исправлять однобитные ошибки в оперативной памяти, что критически важно для безотказной работы системы.

С другой стороны, решение AMD имеет смысл. Технология ECC удорожает производство чипов и материнских плат. А для большинства домашних и офисных компьютеров надежности обычной памяти вполне достаточно. Поэтому имеет смысл оставить ECC для профессиональных решений AMD (обычно ECC используется в процессорах серверного и рабочего класса).

В частности, скорее всего поддержка ECC будет в процессорах линейки AMD Ryzen Pro 8000G. Эти чипы ориентированы на корпоративный сегмент и обладают расширенным набором технологий надежности и безопасности. Среди них - шифрование памяти, удаленное управление, защита от вредоносных атак. То есть, поддержка ECC станет логичным дополнением к этим возможностям.

Пока AMD официально не анонсировала линейку Ryzen Pro 8000G. Но с большой долей вероятности можно предположить, что эти процессоры появятся в продаже в ближайшие месяцы. Для корпоративных заказчиков они станут отличной заменой предыдущему поколению Ryzen Pro с расширенными функциями надежности и защиты данных.

#amd #amd ryzen #ryzen 8000g
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