Компания дала разъяснения о ECC в процессоре Ryzen 8000G.

В начале этого года компания AMD анонсировала линейку настольных процессоров Ryzen 8000G серии APU. В первоначальных спецификациях указывалось, что эти чипы будут поддерживать технологию коррекции ошибок памяти ECC. Однако впоследствии AMD тихо удалила это упоминание со своего веб-сайта.

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Это заставило многих задаться вопросом – будет ли на самом деле поддерживаться ECC в процессорах Ryzen 8000G или нет? Чтобы прояснить ситуацию, журналисты популярного IT-издания Tom’s Hardware связались с представителями AMD. Ответ компании оказался однозначным: технология ECC действительно не поддерживается этими моделями процессоров, а также совместимыми с ними материнскими платами.



С одной стороны, наличие ECC в потребительских чипах AMD было бы большим плюсом. Эта технология позволяет обнаруживать и исправлять однобитные ошибки в оперативной памяти, что критически важно для безотказной работы системы.



С другой стороны, решение AMD имеет смысл. Технология ECC удорожает производство чипов и материнских плат. А для большинства домашних и офисных компьютеров надежности обычной памяти вполне достаточно. Поэтому имеет смысл оставить ECC для профессиональных решений AMD (обычно ECC используется в процессорах серверного и рабочего класса).



В частности, скорее всего поддержка ECC будет в процессорах линейки AMD Ryzen Pro 8000G. Эти чипы ориентированы на корпоративный сегмент и обладают расширенным набором технологий надежности и безопасности. Среди них - шифрование памяти, удаленное управление, защита от вредоносных атак. То есть, поддержка ECC станет логичным дополнением к этим возможностям.



Пока AMD официально не анонсировала линейку Ryzen Pro 8000G. Но с большой долей вероятности можно предположить, что эти процессоры появятся в продаже в ближайшие месяцы. Для корпоративных заказчиков они станут отличной заменой предыдущему поколению Ryzen Pro с расширенными функциями надежности и защиты данных.