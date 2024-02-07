Видеокарта ASUS и Noctua в черном цвете: взгляд энтузиаста.

Недавно компании ASUS и Noctua представили результат своего сотрудничества - видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER. Эта модель базируется на предыдущей RTX 4080 от Noctua, отличающейся массивным дизайном, использованием премиальных вентиляторов и высокой ценой.

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Однако многие пользователи высказывали недовольство фирменным коричневым цветом Noctua, который плохо вписывается в современные игровые ПК. Поэтому энтузиасты просили выпустить черную версию GPU с вентиляторами Chromax.

Благодаря эксперименту известного блогера X Мэтта Ли (Matt Lee), стало возможным увидеть, как смотрелась бы такая модель. На опубликованных им рендерах видеокарта полностью черная, за исключением боковой панели с логотипом.Хотя пока ни ASUS, ни Noctua не анонсировали реальный выпуск подобной модификации RTX 4080, она отвечала бы запросам и пожеланиям многих геймеров. Исходная версия от Noctua привлекательна производительностью и очень хорошим охлаждением, но отталкивает дизайном, сообщает Videocardz.Черная RTX 4080 c вентиляторами Chromax сочетала бы все преимущества флагманской видеокарты в удобном для современных ПК исполнении. Похоже, Мэтт Ли продолжает трудиться над этим концептом и, возможно, в будущем мы увидим похожий продукт и от самих ASUS с Noctua.