Известный американский сервис погоды The Weather Channel интегрирует в свое приложение ИИ и дополненную реальность для более персонализированных прогнозов.

Популярное приложение погоды The Weather Channel представило обновленную версию своего iOS-приложения с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности для улучшения взаимодействия пользователей с прогнозами.



Новшеством стала функция наложения данных о текущей погоде в режиме AR на изображение реального мира. Это позволяет, например, видеть скорость ветра во время игры в гольф. В AR-режиме отображаются данные о дожде, ветре, ультрафиолете в реальном времени.



Другим ключевым обновлением стала персонализация прогнозов на основе ответов пользователя о его интересах и образе жизни. Теперь приложение может адаптировать прогнозы под конкретные мероприятия и давать рекомендации, например, о комфортности погодных условий для планируемого похода.



Приложение также отображает данные о влажности, загрязнении воздуха, пыльце и других факторах, влияющих на самочувствие, что помогает пользователям лучше подготовиться к неблагоприятной погоде на фоне изменения климата.



По словам разработчиков, новая версия приложения устанавливает последний стандарт в предоставлении гиперлокальных и персонализированных данных о погоде. Это позволит людям чувствовать себя в безопасности и планировать свою жизнь с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий в их регионе.