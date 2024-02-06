Созданная на основе новой языковой модели искусственного интеллекта, служба перевода будет работать в чате в реальном времени и мгновенно конвертировать сообщение на родной язык пользователя.

Популярная платформа для создания виртуальных миров Roblox анонсировала запуск нового инструмента машинного перевода для миллионов пользователей по всему миру. Это позволит упростить общение между игроками, говорящими на разных языках.

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Сервис перевода работает на базе модели искусственного интеллекта и мгновенно конвертирует сообщения в чате на родной язык пользователя. У Roblox более 70 млн ежедневных пользователей, которые обмениваются примерно 2,4 млрд сообщениями в день между 180 странами и, по данным компании, треть времени люди общаются с теми, кто говорит на другом языке, сообщается на сайте Tomsguide.



Перевод работает на 16 языках на базе сервиса TextChatService. Пользователи пишут на своем родном языке, а другие видят автоматически переведенный текст. Для повышения скорости перевода используется лингвистическое сходство языков, обеспечивая обучение близких языков вместе. Модель обучена на открытых данных и фразах из чатов Roblox.



По словам разработчиков, новый инструмент улучшает вовлеченность в чат и качество сессий, а в будущем мы можем увидеть модели с голосовым переводом чата в реальном времени. Руководители Roblox отмечают, что ранние тесты показали положительное влияние сервиса перевода на вовлеченность пользователей. В дальнейшем компания намерена локализовать весь игровой опыт с помощью ИИ.



Инструменты искусственного интеллекта смогут настраивать окружение в соответствии с локальными предпочтениями и адаптировать элементы под каждого пользователя.