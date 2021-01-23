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На YouTube-канале Digital Foundry вышло детальное сравнение производительности Hitman 3 на PS5/Xbox Series X и платформе ПК.

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На сей раз авторам канала удалось избежать кропотливого визуального сравнения картинки на консолях и ПК для подбора максимально близких настроек графики, так как компания-разработчик игры, IO Interactive, любезно поделилась с энтузиастами консольными настройками графики. Сравнив производительность консолей и ПК, оснащённых несколькими ускорителями, специалисты Digital Foundry пришли к ожидаемому выводу о превосходстве графических чипов PS5 и Xbox Series X над GeForce RTX 2060 Super — в тестовой сцене Miami встроенного бенчмарка консоли нового поколения обеспечивают стабильные 60 FPS почти всё время, в то время как на ПК, оснащённом ускорителем GeForce RTX 2060 Super, FPS частенько просаживает в район 50.

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Обратите внимание, что разрешение рендеринга на Xbox Series X чуть выше, чем на PS5 — 3840 × 2160 (нативные 4K) против 3200 ×1800 (0.833 ×4K), но GeForce RTX 2060 Super выступает заметно хуже по сравнению с обеими консолями. Такие результаты, впрочем, вполне ожидаемы, так как вычислительные мощности графического ускорителя и PS5, и Xbox Series X превышают таковые у GeForce RTX 2060 Super.

Однако, есть и неприятные для владельцев консолей моменты. Во-перых, Hitman 3, будучи по своей сути кроссген проектом, в релизной версии никаким образом не использует трассировку лучей, а когда в будущем различные графические эффекты будут реализованы в игре посредством этого подхода (разработчик успел заверить, что работы в этом напрвалении уже ведуться), то расстановка сил ещё может несколько поменяться. Во-вторых, мало того, что на PS5 используется рендеринг с апскейлом в 4K, так ещё и периодически встречаются кадры, время отрисовки которых всё же выше, чем на ПК с 2060 Super.

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Конкурент от Microsoft выглядит в этом отношении заметно лучше — Xbox Series X и рендерит картинку в нативных 4K, и нигде не уступает ПК с RTX 2060 Super.

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Причина такого поведения PS5, возможно, кроется в недостаточной пропускной способности памяти, разделённой в консолях между центральным и графическим процессором.

Напомним читателям, что 16 ГБ памяти в PS5 обладают пропускной способностью 448 Гбайт/с, что идентично показателям памяти в ускорителях NVIDIA, вот только в последних память обслуживает лишь графический процессор, в то время как в консолях память для центрального и графического процессоров общая. Пропускная способность большой части памяти (10 из 16 Гбайт) в Xbox Series X заметно выше, 560 Гбайт/с согласно спецификации, что, возможно, и даёт консоли Microsoft преимущество в некоторых сценариях, подобных тем, что периодически встречаются в Hitman 3.