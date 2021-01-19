Digital Foundry сравнили производительность Call of Duty Black Ops Cold War на PS5 и ПК
На известном YouTube-канале Digital Foundry вышло видео сравнение графики и производительности Call of Duty Black Ops Cold War на PS5 и платформе ПК.
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В первой части видео путём дотошного визуального сравнения результирующей картинки PS5 и ПК-версий игры, специалисты Digital Foundry подобрали настройки графики на ПК максимально близкие к используемым на консоли Sony нового поколения.
Авторы сравнения особенно отмечают тот факт, что установить полностью идентичные PS5 настройки на ПК, как это обычно бывает, невозможно. Так например, эффекты частиц на PS5 отрисовываются в меньшем чем минимально доступное на ПК разрешении, что может значительно повлиять на скоростные показатели, так как в выбранной для тестирования кат-сцене эффектов частиц великое множество.
Тем не менее, результаты сравнения производительности PS5 и ПК на близких, насколько это возможно, настройках безусловно интересны, и получились они следующими:
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ПК, принимавший участие в тестировании, был собран на базе процессора Ryzen 5 3600, а само тестирование было выполнено на указанных выше настройках графики в разрешении 4K.
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По результатам тестирования можно сделать вывод, что графический процессор PS5 демонстрирует производительность примерно между RTX 2070 Super и RTX 3070. Но не следует забывать о том, что результаты на ПК могут быть несколько занижены из-за более высокого разрешения рендеринга эффектов частиц, а также о том, что владельцы ускорителей NVIDIA вряд ли будут использовать указанные настройки. Например, владельцам RTX 2070 Super будет выгоднее использовать DLSS, чем нативный рендеринг в 4K c TAA-сглаживанием — и качество картинки будет в среднем лучше, и FPS выше, да и тензорные ядра не будут простаивать.
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