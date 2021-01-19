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На известном YouTube-канале Digital Foundry вышло видео сравнение графики и производительности Call of Duty Black Ops Cold War на PS5 и платформе ПК.

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В первой части видео путём дотошного визуального сравнения результирующей картинки PS5 и ПК-версий игры, специалисты Digital Foundry подобрали настройки графики на ПК максимально близкие к используемым на консоли Sony нового поколения.

Примерные настройки графики на ПК, максимально близкие к настройкам на PS5 Авторы сравнения особенно отмечают тот факт, что установить полностью идентичные PS5 настройки на ПК, как это обычно бывает, невозможно. Так например, эффекты частиц на PS5 отрисовываются в меньшем чем минимально доступное на ПК разрешении, что может значительно повлиять на скоростные показатели, так как в выбранной для тестирования кат-сцене эффектов частиц великое множество. анонсы и реклама Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 дороже 250 тр RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое. Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Легко визуально заметная разница в разрешении рендеринга эффектов частиц на PS5 и ПК

Тем не менее, результаты сравнения производительности PS5 и ПК на близких, насколько это возможно, настройках безусловно интересны, и получились они следующими:

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ПК, принимавший участие в тестировании, был собран на базе процессора Ryzen 5 3600, а само тестирование было выполнено на указанных выше настройках графики в разрешении 4K.

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По результатам тестирования можно сделать вывод, что графический процессор PS5 демонстрирует производительность примерно между RTX 2070 Super и RTX 3070. Но не следует забывать о том, что результаты на ПК могут быть несколько занижены из-за более высокого разрешения рендеринга эффектов частиц, а также о том, что владельцы ускорителей NVIDIA вряд ли будут использовать указанные настройки. Например, владельцам RTX 2070 Super будет выгоднее использовать DLSS, чем нативный рендеринг в 4K c TAA-сглаживанием — и качество картинки будет в среднем лучше, и FPS выше, да и тензорные ядра не будут простаивать.