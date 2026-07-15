В ближайшее время строительные компании начнут получать новую технику.

Глава государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что госкорпорация в ближайшее время будет готова начать поставки нового автоматического дорожного катка профильным организациям производства холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Беспилотный асфальтовый каток. Фото: Ростех





Чемезов отметил, что несмотря на то, что холдинг известен прежде всего как производитель вооружения, такого как ОТРК «Искандер» или зенитные комплексы семейства «Панцирь», он занимается в том числе и производством дорожной техники. Глава госкорпорации заявил, что холдинг «Высокоточные комплексы» в сделал дорожный каток, который работает в автоматическом режиме, на автопилоте.

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Такая техника может работать в круглосуточном режиме и является достаточно точной. Точность катка составляет до двух сантиметров. Россия является самой большой страной в мире по площади, дорог много. Соответственно, такая техника будет всегда востребована. Она способна работать в круглосуточном режиме, с минимальным участием человека, что существенно ускорит процесс как строительства новых магистралей, так и реконструкции новых.