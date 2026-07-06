Разработка может быть востребована в медицине.

Учёные из Китая заявляют, что им удалось разработать крошечный компьютерный чип, способный моделировать сложные структуры головного мозга в режиме реального времени. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные СМИ.





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По словам разработчиков, новый чип может не только изменить диагностику и лечение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, но и повысить эффективность интерфейсов «мозг-машина», а также помочь хирургам.

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Специалисты из Пекинского университета и Китайской академии наук сообщили о достигнутом ими прорыве. В материале, опубликованном журналом Science, подробно описывается 40-нанометровый чип памяти со встроенной искусственной нейронной сетью.

Устройство преодолевает давние вычислительные ограничения и может восстанавливать сложные поверхности головного мозга менее чем за полсекунды, что, по словам учёных, в 50–478 раз быстрее, чем скорость современных графических процессоров NVIDIA A100.

Ведущий автор исследования Ян Ючао, профессор факультета интегральных схем Пекинского университета и заместитель декана факультета электронной и вычислительной техники, сообщил государственной газете Guangming Daily, что чип может точно воспроизводить складки головного мозга для медицинских применений.

«Этот прорыв открывает новые возможности для интерфейсов «мозг-компьютер», а также для диагностики и лечения заболеваний головного мозга. В будущем станет возможным создание персонализированных и динамических цифровых двойников мозга», – сказал он.

Ян Ючао также добавил, что новый чип позволяет обеспечить аппаратную основу, которая может работать в режиме реального времени для интраоперационной нейронавигации [навигационной системы для хирургических операций], ранней диагностики болезни Альцгеймера и персонализированных вмешательств.