Газопровод необходим для увеличения количества запусков.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска планирует начать в июле этого года строительство газопровода под названием Starpipe для своих стартовых площадок в Техасе. Длина магистрали составит тринадцать километров. Проект связан со стремлением SpaceX нарастить количество запусков своей ракеты нового поколения Starship. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP/Getty Images

Согласно документу, поданному в мае этого года в Техасскую железнодорожную комиссию компанией Lone Star Mineral Development, «дочкой» SpaceX, новый трубопровод Starpipe будет заканчиваться в техасском городке Starbase, принадлежащем SpaceX. Он должен быть введен в эксплуатацию к 26 января следующего года. Строительство газопровода Starpipe начнётся на участке земли площадью 34 гектара в порту Браунсвилл. В настоящее время SpaceX обсуждает с местными властями возможность его аренды на срок 50 лет.

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Многоразовый космический аппарат Starship потребляет около 2,4 миллиона литров жидкого метана за один запуск. В настоящее время топливо доставляется сотнями автоцистерн в течение нескольких часов, что несовместимо с планами Илона Маска по увеличению количества запусков. С 2023 года корабль Starship совершил 12 тестовых запусков, однако Маск стремится увеличить их количество до десятков, сотен и, в конечном итоге, тысяч в год.

Как отмечает Reuters, диаметр запланированного к строительству газопровода составляет 406 миллиметров. Соответственно, SpaceX сможет ежегодно прокачивать по нему объёмы газа, превышающие те, что необходимы для 25 запусков ракеты Starship каждый год. Именно такая цифра утверждена для компании Федеральным управлением гражданской авиации.

Кроме того, агентство отмечает, что анализ земельных документов округа Кэмерон показал, что компания SpaceX на протяжении многих лет рассматривает возможность проведение самостоятельных буровых работ в районе космодрома Starbase и по всему Техасу. Цель – организация собственной добычи газа для снижения зависимости от цепочки поставок. Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, заявила ранее в интервью телеканалу CNBC, что компания планирует строить трубопроводы и перерабатывать собственное топливо, а также рассматривает возможность добычи собственного природного газа.