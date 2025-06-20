Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
TWZ: Boeing рассматривает возможность возобновления производства самолётов C-17 Globemaster III
Cогласно заявлению компании, интерес к самолёту проявили несколько стран.

С-17 Globemaster III, взлетающий с неподготовленной полосы. Фото: ВВС США

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing заявила, что ведёт переговоры по крайней мере с одним заказчиком о строительстве большого количества военно-транспортных самолётов С-17 Globemaster III. Заявление прозвучало спустя десятилетие после того, как последний построенный экземпляр покинул заводские цеха, и в то время, когда страны по всему миру стремятся повысить возможности своих вооружённых сил при отсутствии замены для этого тяжёлого военно-транспортного самолёта. Об этом сообщает ресурс TWZ.

Вице-президент корпорации и генеральный директор Boeing Global Services-Government Services на полях Парижского авиасалона подтвердил изданию Shephard Defense, что ведутся «начальные» переговоры с одной из стран о возобновлении производства самолётов C-17. Он также отметил, что интерес к самолёту проявляют и несколько других государств. При этом ни одна из стран названа не была.

TWZ предполагает, что к участию в проекте могут быть привлечены государства из существующей клиентской базы программы С-17. Помимо ВВС США, крупнейшего оператора транспортника, эксплуатантами самолётов данного типа являются Австралия, Канада, Индия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Кроме того, C-17 также эксплуатирует многонациональное крыло НАТО Strategic Airlift Capability Heavy Airlift (Стратегические воздушные перевозки).

Отмечено, что одним из потенциальных новых заказчиков С-17 Globemaster III является Япония. Ранее, в 2025 году, премьер-министр страны Сигэру Исиба подтвердил интерес Токио к покупке самолёта. Предполагалось, что необходимые борты могут быть переданы из наличия ВВС США либо из запасов союзного оператора. Но если была бы построена новая производственная линия, то это бы полностью изменило ситуацию.

Интерес к С-17 является вполне объяснимым как среди нынешних операторов, так и среди потенциальных клиентов. Кроме России и Китая, ни одна страна мира не производит настоящего аналога этому самолёту. Поэтому многие государства используют для своих транспортных перевозок Airbus A400M или Embraer C-390 Millenium, которые имеют совершенно иной, меньший, набор возможностей.

A400M изначально позиционировался как промежуточный класс между C-130 Hercules с одной стороны и C-17 с другой. Между тем, C-390 часто описывался как реактивный аналог C-130.

Boeing C-17 Globemaster III может перевозить до 45 тонн груза на расстояние более 8300 километров. Он может выполнять заходы на посадку под крутым углом и крутые заходы на относительно низкой скорости, что позволяет С-17 на небольших, плохо подготовленных ВПП длиной всего чуть более 1000 метров. Самолёт также хорош в качестве стратегического воздушного транспорта. В отличие от других типов, С-17 может перевозить все виды военных грузов, вплоть до основного боевого танка M1 Abrams.

TWZ отмечает, что возобновление производства C-17 Globemaster III окажется весьма непростым делом. Ещё в 2018 году фирма Boeing выставила на продажу свои производственные мощности в Лонг-Бич, штат Калифорния, где осуществлялся выпуск C-17. Тогда казалось, это окончательно положило конец производству C-17, а также серийному производству военных самолетов Boeing в Южной Калифорнии. Тогда же ВВС США планировали сформировать три дополнительных эскадрильи С-17. Затем эти планы были отменены.

За время своей работы завод Boeing в Лонг-Бич выпустил 279 самолетов C-17 для ВВС США и иностранных заказчиков. Хотя Boeing по-прежнему предоставляет услуги по техническому обслуживанию и другие услуги, связанные с самолетами C-17 в Калифорнии, производственные мощности в Лонг-Бич простаивают с тех пор, как последний Globemaster III покинул завод в 2015 году.

Ещё в 2013 году корпорация RAND посчитала, сколько будет стоить возобновление производства C-17 Globemaster III после многолетнего перерыва. Согласно оценке, тогда цифра приближалась к 8 миллиардам долларов. В RAND предполагали, что Boeing будет производить C-17 в другом месте, а не в Лонг-Бич.

TWZ отмечает, что если возобновление производства окажется осуществимым, фирма Boeing, вероятно, рассмотрит обновленную конфигурацию самолёта, которая будет более эффективным подтипом. Некоторые из внесённых улучшений могут оказаться актуальны и для модернизации C-17, построенных в оригинальной версии.

Указано, что ВВС США могли бы с радостью купить дополнительные самолёты C-17 при наличии средств, даже просто для заполнения пробелов в возможностях военно-транспортной авиации. Фактически, в зависимости от уровня интереса иностранных инвесторов к новым C-17, заказ от Пентагона может оказаться критически важным для возобновления производства. Однако на данный момент остается весьма сомнительным, возможно ли возобновление производства C-17, не говоря уже об экономической целесообразности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #сша #армия #оружие #военные новости #авиация #самолеты #boeing #ввс сша #с-17 globemaster iii
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Франция представила новую систему залпового огня Foudre, которая составит конкуренцию HIMARS
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
Модернизированная авиабомба AASM XLR усилит наступательные возможности истребителей Rafale
+
Times: Во Франции юрист нашел клад золотых монет различных исторических эпох на сумму более €3 млн
+
Разрабатываемый Европой истребитель GCAP 6-го поколения будет управлять группой БПЛА
+
Honor MagicPad 3 с 13,3-дюймовым дисплеем и батареей на 12450 мАч появился на изображениях
1
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+
В России построят первый завод полного цикла производства и переработки литий-ионных аккумуляторов
3
Старейший аэропорт Комсомольска-на-Амуре ожидает масштабная реконструкция
1
Эксперт Лямин: нанести ущерб ядерному объекту в Фордо смогут только "подземные бомбы" GBU-57
+
God of War Metroidvania перенесен на 2026 год
+
Моддер превратил Nintendo Switch в «самый медленный iPhone», который загружается 20 минут и сбоит
+
Кроссовер XPeng G7 способен автоматически тормозить со скорости 130 км/ч
1
Направленное на устранение сбоев в играх июньское обновление Windows 11 принесло новые проблемы
+
Valve расширила счётчик FPS в Steam данными о загрузке CPU, видеопамяти и не только
1
Появились первые фотографии самолетов ВВС США с Парижского авиасалона
+
OpenAI готовится к запуску GPT-5 и к переопределению своей роли в ИИ-гонке
+
Японская Sycom представила видеокарты RTX 5070, 5070 Ti и 5060 Ti с корпусными вентиляторами Noctua
+
Опубликовано изображение Tecno Spark 40 с плоским HD-экраном
+
Xiaomi представила первый Android-планшет Pad 7S Pro с «компьютерными» функциями
+

Популярные статьи

12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
15
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
33
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
27
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
58
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
10
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
99
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
12
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
13
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
1

Сейчас обсуждают

ebatoryi
17:10
в 2018г последняя игра была путёвая-форза4 и всё после этого.Умер игрострой давно.
Игровой движок Unreal Engine 5.6 показал прирост производительности до 35% относительно версии 5.4
Bernigan
17:05
Классный графон, дегенераты выше от зависти давятся, ведь у них эта игра даже не запустится, а если запустится то вылетит
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:59
К непранову приходит молодой любовник домой , непран его к пк подводит и спрашивает "а у тебя такой же большой как моя 5080? Хочу ощутить твой луч в себе шалунишка" ухахахахахахахахх потом идут пить л...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Shad
16:57
пусть в жопу идет со своим курсом для меня вполне себе оптимальным будет 20 деревянных за доллар
Глава «Сбера» Греф заявил, что оптимальным для России является курс около 100 рублей за доллар
Майкопское Честное
16:57
Васютин, а у вас в РБ когда организуют загонную охоту на волков, тоже рэд флагами огораживают, или таки красными флажками? А может жаже червонiми прапорамi?
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
Юзер Комповский
16:56
От 45 и 65 вчера уже были ((((
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Повелитель драного Кити-Конча
16:55
Непранов любит помассивней.))))
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:50
Ты почитай каким языком написано это жесть, корявым ухахахаххахаах Как такое пропустили я хз
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:45
Непранову мало такой размер ухахахахах Там даже ведёрко со свистом проскакивает , в бане мужики поработали за 3090,5080 и 7900хтх на славу ухахахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
16:42
Он еще писал что 12100 лучше 7800х3д помню ухахахахахахах. Пацаны со смеху катались. А после его в 102й увезли на клизмирование ухахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем