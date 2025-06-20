Cогласно заявлению компании, интерес к самолёту проявили несколько стран.

С-17 Globemaster III, взлетающий с неподготовленной полосы. Фото: ВВС США

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing заявила, что ведёт переговоры по крайней мере с одним заказчиком о строительстве большого количества военно-транспортных самолётов С-17 Globemaster III. Заявление прозвучало спустя десятилетие после того, как последний построенный экземпляр покинул заводские цеха, и в то время, когда страны по всему миру стремятся повысить возможности своих вооружённых сил при отсутствии замены для этого тяжёлого военно-транспортного самолёта. Об этом сообщает ресурс TWZ.

Вице-президент корпорации и генеральный директор Boeing Global Services-Government Services на полях Парижского авиасалона подтвердил изданию Shephard Defense, что ведутся «начальные» переговоры с одной из стран о возобновлении производства самолётов C-17. Он также отметил, что интерес к самолёту проявляют и несколько других государств. При этом ни одна из стран названа не была.

TWZ предполагает, что к участию в проекте могут быть привлечены государства из существующей клиентской базы программы С-17. Помимо ВВС США, крупнейшего оператора транспортника, эксплуатантами самолётов данного типа являются Австралия, Канада, Индия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Кроме того, C-17 также эксплуатирует многонациональное крыло НАТО Strategic Airlift Capability Heavy Airlift (Стратегические воздушные перевозки).

Отмечено, что одним из потенциальных новых заказчиков С-17 Globemaster III является Япония. Ранее, в 2025 году, премьер-министр страны Сигэру Исиба подтвердил интерес Токио к покупке самолёта. Предполагалось, что необходимые борты могут быть переданы из наличия ВВС США либо из запасов союзного оператора. Но если была бы построена новая производственная линия, то это бы полностью изменило ситуацию.

Интерес к С-17 является вполне объяснимым как среди нынешних операторов, так и среди потенциальных клиентов. Кроме России и Китая, ни одна страна мира не производит настоящего аналога этому самолёту. Поэтому многие государства используют для своих транспортных перевозок Airbus A400M или Embraer C-390 Millenium, которые имеют совершенно иной, меньший, набор возможностей.

A400M изначально позиционировался как промежуточный класс между C-130 Hercules с одной стороны и C-17 с другой. Между тем, C-390 часто описывался как реактивный аналог C-130.

Boeing C-17 Globemaster III может перевозить до 45 тонн груза на расстояние более 8300 километров. Он может выполнять заходы на посадку под крутым углом и крутые заходы на относительно низкой скорости, что позволяет С-17 на небольших, плохо подготовленных ВПП длиной всего чуть более 1000 метров. Самолёт также хорош в качестве стратегического воздушного транспорта. В отличие от других типов, С-17 может перевозить все виды военных грузов, вплоть до основного боевого танка M1 Abrams.

TWZ отмечает, что возобновление производства C-17 Globemaster III окажется весьма непростым делом. Ещё в 2018 году фирма Boeing выставила на продажу свои производственные мощности в Лонг-Бич, штат Калифорния, где осуществлялся выпуск C-17. Тогда казалось, это окончательно положило конец производству C-17, а также серийному производству военных самолетов Boeing в Южной Калифорнии. Тогда же ВВС США планировали сформировать три дополнительных эскадрильи С-17. Затем эти планы были отменены.

За время своей работы завод Boeing в Лонг-Бич выпустил 279 самолетов C-17 для ВВС США и иностранных заказчиков. Хотя Boeing по-прежнему предоставляет услуги по техническому обслуживанию и другие услуги, связанные с самолетами C-17 в Калифорнии, производственные мощности в Лонг-Бич простаивают с тех пор, как последний Globemaster III покинул завод в 2015 году.

Ещё в 2013 году корпорация RAND посчитала, сколько будет стоить возобновление производства C-17 Globemaster III после многолетнего перерыва. Согласно оценке, тогда цифра приближалась к 8 миллиардам долларов. В RAND предполагали, что Boeing будет производить C-17 в другом месте, а не в Лонг-Бич.

TWZ отмечает, что если возобновление производства окажется осуществимым, фирма Boeing, вероятно, рассмотрит обновленную конфигурацию самолёта, которая будет более эффективным подтипом. Некоторые из внесённых улучшений могут оказаться актуальны и для модернизации C-17, построенных в оригинальной версии.

Указано, что ВВС США могли бы с радостью купить дополнительные самолёты C-17 при наличии средств, даже просто для заполнения пробелов в возможностях военно-транспортной авиации. Фактически, в зависимости от уровня интереса иностранных инвесторов к новым C-17, заказ от Пентагона может оказаться критически важным для возобновления производства. Однако на данный момент остается весьма сомнительным, возможно ли возобновление производства C-17, не говоря уже об экономической целесообразности.