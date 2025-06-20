Такие темпы производства сохранятся как минимум до 2029 года

Европейский авиастроительный гигант Airbus опубликовал информацию, что Франция и Испания договорились ускорить поставку семи военно-транспортных самолётов A400, из которых четыре машины будут переданы Франции, а ещё три достанутся Испании для поддержки промышленной стабильности всей программы. Информация была опубликована через Организацию по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR). Об этом сообщает Army Recognition.

Военно-транспортный самолёт A400M. Фото: © Airbus

Соглашение, заключённое на Парижском авиасалоне, гарантирует, что компания Airbus будет производить восемь самолетов A400M в год как минимум до начала 2029 года. Такая мера призвана предотвратить сбои в работе производственной линии, обеспечивая при этом непрерывность текущих модернизаций и адаптаций.

Оптимизированный график поставок снижает риск возможного замедления темпов производства после поставки 131 самолёта из 178 заказанных на май 2025 года. Airbus будет сотрудничать с OCCAR, Францией и Испанией в ежегодных промышленных обзорах и стратегиях сокращения затрат, направленных на оптимизацию обслуживания и ускоренную модернизацию систем. Приоритетами являются увеличение грузоподъёмности A400М до 40 тонн за счёт усовершенствованной конструкции, интеграция систем радиоэлектронной борьбы, разработка архитектуры "материнской" базы для размещения беспилотников, а также оснащение самолёта современной системой пожаротушения.

Army Recognition отмечает, что Франция и Испания стремятся ускорить поставки военно-транспортных самолётов в ответ на возросшие оперативные потребности в свете продолжающегося роста глобальной напряжённости, гуманитарных нужд и необходимости укрепления сил быстрого развёртывания. Для обеих стран транспортные самолёты A400M играют важное значение для проецирования силы в таких регионах, как Сахель, Ближний Восток и Восточная Европа. Ускорение поставок обеспечит как повышенную готовность к обороне государств, так и выполнение международных обязательств в рамках ЕС и НАТО, а также позволит ликвидировать пробелы, возникшие из-за вывода из эксплуатации старых самолётов.

Airbus A400M Atlas – это четырёхмоторный военный транспортный самолет, оснащенный турбовинтовыми двигателями Europrop International TP400-D6, каждый из которых выдает более 11 000 лошадиных сил на валу. Максимальная полезная нагрузка нынешних версий составляет 37 тонн. Таким образом каждый A400М может перевозить различное оборудование, одну боевую машину пехоты массой до 25 тонн, либо два 10-тонных грузовика, либо один тяжёлый вертолёт. Грузовой отсек имеет длину 17,71 метра, ширину 4 метра и высоту 3,85 метра. Погрузка и выгрузка осуществляется через рампу в кормовой части фюзеляжа. Самолёт может перевозить 116 парашютистов-десантников или 66 носилок с ранеными вместе с медперсоналом в эвакуационной конфигурации.

Крейсерская скорость A400M составляет 781 км/ч, практический потолок – 12200 метров, перегоночная дальность – 8700 километров, дальность полёта с полной полезной нагрузкой – около 4500 километров. Самолёт может эксплуатироваться с плохо подготовленных взлётно-посадочных полос длиной менее 1000 метров.