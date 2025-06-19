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crazycat21
Франция приобретёт самолёты дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye производства Saab
Заказано два самолёта, ещё два - в виде дополнительного опциона.

Самолёт ДРЛОиУ GlobalEye. Фото: Saab

В ходе Парижского авиасалона Генеральная дирекция по вооружению (DGA) министерства обороны Франции и шведский оборонный концерн Saab подписали декларацию приобретении французскими военными самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye. Об этом со ссылкой на производителя сообщает Defence24.

Заявлено, что Париж намеревается купить два самолёта радиолокационного обнаружения с опционом ещё на две машины. Подготовка контракта и его подписание должны быть завершены в течение нескольких месяцев.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление Франции о намерении приобрести GlobalEye, что повысит ситуационную осведомленность французских вооруженных сил и обнаружение угроз в воздушном, наземном и морском пространстве. Наше решение позволит Франции сохранить полный суверенный контроль над своими возможностями раннего предупреждения и управления в воздухе", – заявил генеральный директор Saab Майкл Йоханссон.

Изначально самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) GlobalEye создавался по заказу Объединённых Арабских Эмиратов. Машина построена на базе коммерческого бизнесджета Bombardier 6000/6500. ОАЭ приобрели пять таких самолётов. Ещё три (плюс один в виде опции), которые находятся в стадии постройки, были куплены самой Швецией.

Заказ Франции является огромным успехом для оборонной фирмы Saab. Тем более, что эти новые летательные аппараты, если хорошо себя зарекомендуют в эксплуатации, имеют все шансы заменить самолёты ДРЛОиУ E-3 Sentry (французская версия – E-3F Phenix), стоящие на вооружении Воздушно-космических сил Пятой республики. Покупку Парижа двух самолётов и опцион ещё на два можно рассматривать как "осторожную", направленную на оценку нового решения и проверку того, сможет ли оно полностью заменить E-3F Phenix.

Заказ Франции в период дистанцирования от военной продукции американского производства может открыть фирме Saab путь к новым контрактам в Старом Свете. В настоящее время интерес к GlobalEye проявляют Греция, Дания и Финляндия. Кроме того, в перспективе Польша может закупить самолёты данного типа для замены Saab 340 AEW. За пределами Европы потенциальными покупателями новых самолётов ДРЛОиУ могут стать Канада и Южная Корея.

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