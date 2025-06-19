В отличие от вертолётов, спроектированных по традиционным схемам, данная машина отличается повышенной скоростью полёта и улучшенной манёвренностью.

Экспериментальный вертолёт Sikorsky S-97. Фото: Army Recognition Group

Компания Sikorsky, являющаяся структурным подразделением американской оборонной корпорации Lockheed Martin, 17 июня 2025 года провела первый международный показ новейшего вертолёта S-97 Raider в ходе Парижского авиасалона. Об этом сообщает Army Recognition.

Разработанный как разведывательно-ударный вертолёт следующего поколения, Raider отражает видение армии США манёвренности и скорости на современном поле боя. Публичный показ машины в Европе не только отражает растущее трансатлантическое сотрудничество в области обороны, но и сигнализирует поворотный момент в области вертолётостроения. Благодаря своей необычной конструкции, которая отличается от традиционных схем, S-97 вызвал серьёзный интерес.

S-97 Raider – высокоскоростной вертолёт, разработанный фирмой Sikorsky в рамках программы Future Vertical Lift (FVL). Благодаря соосным жестким роторам и установленному сзади толкающему винту аппарат способен развивать скорость более 407 км/ч, что намного превышает скорость традиционных вертолётов.

Созданный с упором на выживаемость, манёвренность и сниженную акустическую сигнатуру, Raider позиционируется как машина для выполнения разведывательных и лёгких штурмовых задач. Вертолёт оснащён предлагая цифровой системой управления полётом и передовыми системами ситуационной осведомленности. Уникальная аэродинамическая конструкция обеспечивает как высокую манёвренность на низких скоростях полёта, так и возможность скоростного рывка. Таким образом, S-97 Raider сочетает в себе универсальность вертолёта и скорость лёгкого турбовинтового самолёта.

Разработка Raider была начата в ответ на запрос армии США в винтокрылом аппарате следующего поколения, который мог бы превзойти имеющиеся ограничения по скорости, дальности полёта и летальности. S-97 впервые поднялся в воздух в 2015 году и с тех пор прошёл обширные испытания. Хотя он и не был выбран в качестве прототипа перспективного ударно-разведывательного вертолёта армии США в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), но продолжает занимать центральное место в демонстрационных полётах, а также в испытаниях технологий для современных винтокрылых аппаратов.

По сравнению с устаревшими платформами, такими как OH-58D Kiowa Warrior или даже UH-60 Black Hawk, S-97 Raider представляет собой смену парадигмы. Он имеет значительно более высокую крейсерскую скорость, увеличенную дальность полёта и улучшенную маневренность, что особенно важно в условиях конфликта.

В то время как традиционные вертолеты, такие как AH-64 Apache, идеальны для выполнения ударных задач, им не хватает манёвренности Raider и возможности скрытного проникновения в воздушное пространство противника в высокорискованных разведывательных операциях. Кроме того, соосная конфигурация с толкающим винтом исключает рулевой винт, что снижает механическую сложность и обеспечивает более безопасные операции в городских условиях или в ограниченном пространстве.