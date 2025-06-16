Боевая машина оснащена 30-мм автоматической пушкой и спаренным пулемётом калибра 7,62 мм.

Боевая роботизированная машина Ripsaw M5 с башней MCT30, представленная на параде в честь 250-летия армии США в Вашингтоне. Фото: Министерство обороны США

Во время парада в честь 250-летия армии США, состоявшегося 14 июня 2025 года в Вашингтоне, одним из самых ярких событий стала публичная презентация роботизированной боевой машины Ripsaw M5, представленной в полностью вооруженной конфигурации с турелью Kongsberg Protector Medium Caliber Turret-30 (MCT-30). Об этом сообщает Army Recognition.

Оснащенная автоматической пушкой Bushmaster калибра 30 мм/40 мм и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм, эта новая машина представляет собой важный шаг американской армии к бою будущего, где ключевую роль играют роботизированные и беспилотные системы.

Беспилотный танк Ripsaw M5 [«Продольная пила», англ.], разработанный американской компанией Textron Systems в сотрудничестве с Howe & Howe и Teledyne FLIR Defense, был официально выбран армией США для своей программы Robotic Combat Vehicle, в частности, в категории среднего варианта, известной как RCV-M. Этот выбор является важнейшим достижением в рамках более широкой инициативы армии США Next Generation Combat Vehicle (NGCV), направленной на пересмотр традиционных наземных боевых возможностей путем принятия на вооружение передовых беспилотных технологий. Программа RCV структурирована как семейство платформ: RCV-Light, RCV-Medium и RCV-Heavy, каждая из которых предназначена для поддержки обычных боевых операций (т.е. тех, где техника управляется людьми) в различных тактических условиях.

Изначально семейство RCV было задумано в первую очередь для осуществления разведки и эскорта пилотируемых боевых машин следующего поколения. Эти роботизированные системы предназначены для предотвращения засад, обеспечения флангов и проведения разведывательных миссий в условиях высокого риска. В настоящее время они управляются дистанционно, но долгосрочная цель производителя состоит во внедрении передовых систем искусственного интеллекта и навигации, чтобы один оператор мог управлять несколькими боевыми платформами одновременно. То есть речь о том, чтобы роботизированные системы получили большую независимость в бою.

Каждый тип RCV предназначен для определенных оперативных задач. RCV-L (лёгкий), массой менее 10 тонн, предназначен для быстрой переброски вертолётами и считается «расходным материалом», оснащённым лёгкими системами вооружения, такими как ПТУР или безоткатные орудия. RCV-M (средний), представленный Ripsaw M5, имеет массу от 10 до 20 тонн, может перевозиться военно-транспортным самолётом C-130 и отличается повышенной огневой мощью для поражения легкобронированных и среднебронированных целей. RCV-H (тяжёлый), массой до 30 тонн, предназначен для борьбы с тяжёлой бронетехникой противника, имеет повышенные характеристики живучести и перевозится военно-транспортным самолётом C-17.

Ripsaw M5 выделяется в этом семействе оптимальным сочетанием мобильности, огневой мощи и модульности. Роботизированная платформа оснащена гибридной дизель-электрической трансмиссией, которая обеспечивает скрытное перемещение и быстрое ускорение даже на пересечённой местности. Размеры этого «танка» составляют 5,94 метра в длину, 2,67 метра в ширину и 1,51 метра в высоту. Компактные габариты и резиновые гусеницы позволяют снизить тепловую и акустическую сигнатуры. При собственной массе около 10,5 тонны Ripsaw M5 имеет грузоподъёмность 3629 килограммов и может развивать скорость 64 км/ч. Все эти характеристики позволяют использовать наземный беспилотник в качестве высокоманёвренного скоростного актива при проведении разведки, для огневой поддержки и штурмовых операций.

Что действительно выделяет Ripsaw M5, так это боевой модуль Kongsberg MCT-30. Система оснащена автоматической пушкой Bushmaster Mk44 30 мм/40 мм и спаренным 7,62-мм пулемётом, дополненных передовыми датчиками наведения и электрооптикой, которые обеспечивают точные операции днем и ночью. Модуль поддерживает боеприпасы с воздушным подрывом и может быть модернизирован путём замены пушки на калибр 40 мм, что существенно повышает огневую мощь платформы.

Имеющий открытую архитектуру и плоскую крышу Ripsaw M5 может нести различные полезные нагрузки для различных миссий, включая противотанковые ракеты, модули радиоэлектронной борьбы и системы разведки, наблюдения и рекогносцировки.