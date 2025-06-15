Аппарат построен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и имеет размеры, сопоставимые с американским бомбардировщиком B-2.

Фото: © Planet Labs

Спутниковая фотография ранее неизвестного самолета, стоящего рядом с ангарным комплексом на аэродроме в Китае, уже известном своими передовыми программами воздушного боя, была сделана американской компанией Planet Labs. Снимок датирован 14 мая 2025 года, но только что появилось в базе данных. Об этом сообщает издание TWZ.

На фото запечатлена китайская секретная испытательная авиационная база Малан в провинции Синьцзян. Данный объект известен тем, что играет важную роль в усилиях Китая по разработке различных беспилотных летательных аппаратов. Неизвестный летательный аппарат припаркован рядом с огромным ангаром, возведённым недавно к востоку от базы. Прилегающая к ангару территория соединена с аэродромом очень длинной рулёжной дорожкой.

TWZ отмечает, что строительство объекта было начато чуть более двух лет назад. Территория достаточно густо застроена ангарами различных размеров. Они включают в себя, предположительно, 70-метровые, 50-метровые, 20-метровые и 15-метровые отсеки [вероятно, указана ширина, прим.]. Этот аппарат зафиксирован рядом с самым большим из них. Большие невыскокие ангары напоминают укрытия для бомбардировщиков США B-2 Spirit на авиабазе Уайтмен в Миссури или инфраструктуру на заводе 42 ВВС США в Палмдейле, Калифорния. То есть объекты, связанные с самолётами типа "летающее крыло".

Фото: © Planet Labs

TWZ предполагает, что новый объект в Малане может являться испытательной базой для следующего поколения воздушной боевой экосистемы Китая, которая будет включать самолеты разных размеров – от бомбардировщика-невидимки H-20 до больших беспилотников-невидимок типа "летающее крыло", трёхмоторного J-36, истребителя J-XDS и более мелких тактических беспилотников. Это также может быть испытательный центр для нового поколения беспилотников, которые будут совместно работать с перечисленными типами летательных аппаратов.

Недавно зафиксированный летательный аппарат выглядит впечатляюще. Он построен по аэродинамической схеме "летающее крыло", размах крыла – примерно 52 метра. Приблизительно равные размеры имеет американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, а новый B-21 Raider несколько меньше. Предполагается, что это очень большой малозаметный высотный беспилотник с большой продолжительностью полёта. Китай строит дроны различных размеров, но ничего подобного ранее не фиксировалось. TWZ также отмечает, что данный аппарат очень похож на тот, что был замечен пролетающим над Филиппинами в 2021 году.

Форма планера неизвестного дрона очень похожа на планер B-21. Плоскости крыла имеют законцовки. Стреловидность кажется меньше, чем у B-2 или B-21. Имеется центральная бочкообразная или куполообразная секция фюзеляжа. Обычно в этой секции расположена кабина экипажа и дополнительное пространство для пилотируемых летательных аппаратов, а у беспилотников там могут быть расположены двигатели и воздухозаборник. Там также размещаются системы связи. Длина аппарата от носа до хвоста составляет около 14 метров.

Ни кабины деталей, ни воздухозаборников не видно, если они только не находятся на передней кромке центральной купольной секции. Да и разрешение снимка невелико, чтобы разглядеть такие детали. TWZ отмечает, что летательный аппарат, похоже, имеет небольшой набор угловых вертикальных килей (на это указывают тени). Такие кили не являются чем-то необычным для крупных летательных аппаратов, построенных по схеме "летающее крыло".

TWZ отмечает, что "появление" (демонстрация) нового беспилотника вряд ли является случайностью. Китай прекрасно осведомлён, что коммерческие спутники пролетают над территорией страны постоянно. Поэтому китайцы запросто могли бы скрыть объект любой секретной программы. Поэтому весьма вероятно, что в Пекине сознательно сделали так, чтобы беспилотник был замечен спутниками. Также не исключено, что Китай мог использовать "объект" в целях информационной войны, создав макет-приманку, чтобы сбить с толку иностранные разведки, которые используют спутники с лучшим разрешением, нежели коммерческая фирма. Тем не менее, как отмечает издание, беспилотник выглядит реалистично.

TWZ констатирует, что если Китай построил столь крупный высотный беспилотник, то это огромная проблема для США, поскольку он может быть нацелен на американские корабли или активы, а также на ракетные установки, например, на большом удалении в Тихом океане [вероятно, подразумеваются какие-то острова, прим.].