Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: Boeing спрогнозировал спрос на пассажирские самолёты на ближайшие 20 лет
Фирма ожидает, что до 2044 года мировой спрос на новые коммерческие лайнеры составит 46 300 единиц.

Фото: Boeing

Компания Boeing ожидает, что к 2030 году мировой спрос на пассажирские авиаперевозки возрастёт на 40%, что приведёт к необходимости производства тысяч новых лайнеров в ближайшие несколько лет. Такие данные содержатся в 20-летнем прогнозе спроса на коммерческие авиалайнеры, опубликованном перед Парижским авиасалоном. Об этом сообщает Reuters.

Boeing ожидает, что спрос составит 43 600 новых лайнеров до 2044 года. Это практически такая же цифра, которую фирма указывала в прошлогоднем прогнозе. Тогда была указана необходимость поставок 43 975 самолётов до 2043 года.

Европейский конкурент, концерн Airbus ранее тоже пересмотрел свой 20-летний прогноз спроса на пассажирские самолёты, увеличив необходимое количество судов на 2%, до 43 420 самолётов. В Airbus считают, что отрасль переживёт нынешнюю волну "торговой напряжённости".

Прогноз поставок Boeing включает около 33 300 узкофюзеляжных авиалайнеров, чуть более 7 800 широкофюзеляжных самолетов, 955 заводских грузовых самолетов и 1 545 региональных самолетов. Узкофюзеляжные самолеты включают 737 MAX и семейство A320neo от конкурента Airbus, такие воздушные суда в настоящее время занимают около 80% в портфеле заказов.

Хотя прогноз спроса на лайнеры Boeing практически не отличается от прошлогоднего, компания снизила рост пассажиропотока на ближайшие два десятилетия до 4,2% по сравнению с 4,7% в предыдущем прогнозе. Аналогичным образом она снизила свой прогноз глобального экономического роста с 2,6% до 2,3%, роста грузопотока с 4,1% до 3,7% и роста парка с 3,2% до 3,1%.

Несмотря на более низкие прогнозы по грузоперевозкам, вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст сообщил журналистам на брифинге, что волатильность торговли, как ожидается, не окажет существенного влияния на долгосрочный спрос.

"Я думаю, нам нужно вернуться к перспективе, которую нам дали последние 20, 40, 60 лет с точки зрения стоимости грузовых авиаперевозок, и к тому факту, что за все это время этот рынок вырос примерно на 4%", – сказал он.

По словам Халста, спрос на пассажирские авиаперевозки восстановился до допандемийного уровня, однако производство самолётов составляет всего половину или даже меньше предыдущих показателей, что приводит к нехватке 1500-2000 авиалайнеров [вероятно, указан годовой показатель, прим.].

И Airbus, и Boeing с трудом восстанавливают производство самолетов до уровня, существовавшего до пандемии. Кроме того, Boeing столкнулся с проблемами безопасности производства после отрыва панели в воздухе на почти новом самолете 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines в 2024 году. В результате Федеральное управление гражданской авиации США ограничило производство лайнеров линейки 737 до 38 самолетов в месяц. Фирма значительно повысила качество производства за последние месяцы, но крушение Boeing 787-8 Dreamliner компании Air India снова вернуло его в кризисный режим.

Согласно прогнозу, рост объёмов пассажирских перевозок к 2030 году составит 40% по сравнению с пиковыми допандемийными показателями. Boeing ожидает, что в течение следующих двух десятилетий 51% спроса на новые самолёты будет обеспечиваться за счёт роста, а не за счёт замены старых лайнеров.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #авиация #транспорт #самолеты #boeing #airbus #авиалайнер #пассажирские перевозки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Началось строительство 865-километрового дорожного коридора в Казахстане
1
Google запустила глобальное распространение Android Auto 14.4
+
Последняя версия комплекса ПВО M-SHORAD для армии США получит ракеты нового поколения
1
В Каспийском море из-за падения уровня воды образуются новые острова
+
Новозеландская компания Dawn Aerospace заключила первую сделку на продажу космоплана Aurora
+
Большинство пользователей отказывается от покупки нового GPU на фоне дефицита и завышенных цен
8
AMD без лишнего шума выпустила Ryzen 5 5500X3D с 96 МБ L3-кеша
3
Геймеры не спешат обновлять видеокарты из-за несоответствия цен рекомендованным
2
Промышленная группа Thyssenkrupp прекращает работу
1
MSI готовится к выходу новых Ryzen на базе AM5, упоминая их в обновлении AGESA 1.2.0.3e
+
Озвучена стоимость топовой комплектации Lada Granta Active Cross
1
Xiaomi интересуется разработкой твердотельных тяговых батарей для электромобилей
2
Toyota начала продажи в Китае нового кроссовера bZ5 по цене дешевле 5-летней Corolla
1
AMD продлевает срок службы платформы AM4, выпустив Ryzen 5 5500X3D
3
Мессенджер Max признали российским программным продуктом
+
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
8
Ulefone Armor 34 Pro получает проектор с автофокусом и батарею на 25500 мАч
+
THQ Nordic представила новый трейлер Titan Quest II с демонстрацией боевой системы и модификаторов
+
Snapdragon 8 Elite Gen 3 может появиться в двух версиях из-за высокой стоимости 2-нм чипов
+
В РФ выставили на продажу "практически новую" Lada Kalina 2012 года за 475 000 рублей
1

Популярные статьи

Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
3
10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
3
В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
2
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
56
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
37
Дозиметрия в домашних условиях
8

Сейчас обсуждают

Mallory
16:19
виртуализация != контейнеризация. Дружище. Речь то шла о масштабировании, о том чтобы задеплоить новый инстанс, когда старые не справляются с тем чтобы обслуживать пользователей. Чтобы пользователи н...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Garthar
16:18
В современных играх все лагает не из-за анриала, а из-за DRM защиты.
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
swr5
16:16
Ну теперь Висту можно ставить, наконец-то ее доделали.
Монитор BenQ PV3200U с 31,5-дюймовой IPS-панелью 4K и 2.1-канальной аудиосистемой оценён в $700
ФельдшеR
16:16
Просрал страну - иди сосать в другое место, чушкан!)))
CNN: Операция Израиля против Ирана займёт «недели, а не дни»
beltar
16:15
А как часто на винду обычный пользователь ставит эти обновления? Я сталкивался лишь несколько раз с тем, когда они реально нужны. Чаще просто накатывали Service Pack спустя какое-то время и жили долго...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Garthar
16:14
А ты смешной. Для того чтобы организовать это воздействие требуемой мошьности хотя бы в радиусе 300м нужно подорвать заряд эквивалентный 200кг тротила, очень так примерно конечно. Это не говоря уже о ...
В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
swr5
16:12
100% настольных консолей на AMD. Вот оказывается кто игрвой король, а не какая-то там замшелая куртка.
Приоритет при создании The Witcher 4 отдается консолям, а не ПК
Данил Шарган
16:12
Местные каналы публикуют видео атак (https://t.me/astrapress/84020) по Тегерану В них также об обстреле Министерства обороны Ирана, полицейского участка и в районе посольства Ирака. Израильские СМИ з...
Mitsubishi запустит проект по экспресс-замене тяговых батарей на электрических грузовиках
beltar
16:08
А че заминусовали-то? Правда, глаза колет. :D
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
beltar
16:07
Вот будет ваш линупс хоть где-то на десктопе, тогда и поговорим. А пока это абсолютно неюзебельный хлам для злобных психов, которые могут только наезжать на тех, кто привык к хорошему и делиться на бе...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем