Фирма ожидает, что до 2044 года мировой спрос на новые коммерческие лайнеры составит 46 300 единиц.

Фото: Boeing

Компания Boeing ожидает, что к 2030 году мировой спрос на пассажирские авиаперевозки возрастёт на 40%, что приведёт к необходимости производства тысяч новых лайнеров в ближайшие несколько лет. Такие данные содержатся в 20-летнем прогнозе спроса на коммерческие авиалайнеры, опубликованном перед Парижским авиасалоном. Об этом сообщает Reuters.

Boeing ожидает, что спрос составит 43 600 новых лайнеров до 2044 года. Это практически такая же цифра, которую фирма указывала в прошлогоднем прогнозе. Тогда была указана необходимость поставок 43 975 самолётов до 2043 года.

Европейский конкурент, концерн Airbus ранее тоже пересмотрел свой 20-летний прогноз спроса на пассажирские самолёты, увеличив необходимое количество судов на 2%, до 43 420 самолётов. В Airbus считают, что отрасль переживёт нынешнюю волну "торговой напряжённости".

Прогноз поставок Boeing включает около 33 300 узкофюзеляжных авиалайнеров, чуть более 7 800 широкофюзеляжных самолетов, 955 заводских грузовых самолетов и 1 545 региональных самолетов. Узкофюзеляжные самолеты включают 737 MAX и семейство A320neo от конкурента Airbus, такие воздушные суда в настоящее время занимают около 80% в портфеле заказов.

Хотя прогноз спроса на лайнеры Boeing практически не отличается от прошлогоднего, компания снизила рост пассажиропотока на ближайшие два десятилетия до 4,2% по сравнению с 4,7% в предыдущем прогнозе. Аналогичным образом она снизила свой прогноз глобального экономического роста с 2,6% до 2,3%, роста грузопотока с 4,1% до 3,7% и роста парка с 3,2% до 3,1%.

Несмотря на более низкие прогнозы по грузоперевозкам, вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст сообщил журналистам на брифинге, что волатильность торговли, как ожидается, не окажет существенного влияния на долгосрочный спрос.

"Я думаю, нам нужно вернуться к перспективе, которую нам дали последние 20, 40, 60 лет с точки зрения стоимости грузовых авиаперевозок, и к тому факту, что за все это время этот рынок вырос примерно на 4%", – сказал он.

По словам Халста, спрос на пассажирские авиаперевозки восстановился до допандемийного уровня, однако производство самолётов составляет всего половину или даже меньше предыдущих показателей, что приводит к нехватке 1500-2000 авиалайнеров [вероятно, указан годовой показатель, прим.].

И Airbus, и Boeing с трудом восстанавливают производство самолетов до уровня, существовавшего до пандемии. Кроме того, Boeing столкнулся с проблемами безопасности производства после отрыва панели в воздухе на почти новом самолете 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines в 2024 году. В результате Федеральное управление гражданской авиации США ограничило производство лайнеров линейки 737 до 38 самолетов в месяц. Фирма значительно повысила качество производства за последние месяцы, но крушение Boeing 787-8 Dreamliner компании Air India снова вернуло его в кризисный режим.

Согласно прогнозу, рост объёмов пассажирских перевозок к 2030 году составит 40% по сравнению с пиковыми допандемийными показателями. Boeing ожидает, что в течение следующих двух десятилетий 51% спроса на новые самолёты будет обеспечиваться за счёт роста, а не за счёт замены старых лайнеров.