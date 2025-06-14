Предполагается, что решение о начале мелкосерийного производства новых ракет будет принято в 2027 году.

Первое изображение AGM-181 Long Range Standoff Weapon (LRSO). Фото: ВВС США

ВВС США представили первый эскиз своей крылатой ракеты с ядерной боеголовкой AGM-181 Long-Range Standoff (LRSO), которая будет предназначена для оснащения новейших малозаметных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider и устаревших бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Новое изделие должно заменить устаревшую дальнобойную ракету AGM-86B времён Холодной войны. Об этом сообщает Defense Post.

Согласно опубликованным данным, ещё в 2022 году программа LRSO оценивалась в более чем 16 миллиардов долларов, а дополнительное поддержание эксплуатационной готовности в течение всего жизненного цикла ракет добавляло ещё 7 миллиардов долларов. При этом отмечено, что согласно информации ВВС США стоимость каждого такого экземпляра оружия составит 14 миллионов долларов.

Ожидается, что решение о переходе на мелкосерийное производство новых ракет будет принято в 2027 году.

На художественном изображении можно увидеть трапециевидный фюзеляж ракеты, складные крылья, пару горизонтальных плоскостей оперения и один вертикальный киль в нижней части фюзеляжа. При этом не видно воздухозаборника, который мог бы быть размещён сверху либо имеет скрытую конструкцию в целях снижения радиолокационной заметности изделия. Однако, учитывая секретный характер программы, изображение ракеты может не полностью отражать официальный и окончательный проект.

По данным Defense Post, ракета AGM-181 будет нести термоядерную боеголовку W80-4 (настраиваемая боеголовка мощностью от 5 до 150 килотонн).

Издание отмечает, что дальнобойное ракетное вооружение, носителями которого являются стратегические бомбардировщики B-52H и B-21 Raider, является важным элементом ядерной триады США.