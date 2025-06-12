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crazycat21
Латвия закупает 18 шведских самоходных гаубиц Archer 8x8 для модернизации своей артиллерии
Поставки должны начаться с 2026 года.

Самоходная гаубица Archer на шасси Rheinmetall MAN HX2 8x8. Фото: BAE Systems Bofors

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что Швеция взяла на себя обязательство поставить вооружённым силам страны восемнадцать 155-мм самоходных гаубиц Archer на автомобильных шасси с колёсной формулой 8x8. Начало поставок запланировано на 2026 год. Об этом сообщает Army Recognition.

Заявление последовало за подписанием 10 июня письма о намерениях между Министерством обороны Латвии и Управлением материального снабжения ВС Швеции (Försvarets Materielverk, FMV) о формализации будущего межправительственного контракта на поставку 18 единиц артиллерийских систем.

Соглашение также устанавливает планы совместных военных учений, обучения солдат и поставок артиллерийских систем Archer Латвии с 2026 года. Кроме того, в документе прописано обязательство шведской стороны сдавать в аренду имеющиеся в наличии аналогичные артиллерийские установки до тех пор, пока не будут выполнены условия контракта. То есть до тех пор, пока Рига не получит новые гаубицы. Двустороннее сотрудничество также предусматривает возможное участие оборонной промышленности Латвии в цепочке поставок для будущих соглашений о логистике и поддержке.

Письмо о намерениях подписали заместитель государственного секретаря Латвии по закупкам генерал-майор Андис Диланс и директор по национальным вооружениям Швеции Йоран Мортенссон. В дополнение к закупке 18 систем Archer 8x8, письмо выражает намерение создать совместное артиллерийское подразделение, вооружённое самоходными установками Archer 6x6, и включает положения о двусторонних инициативах по обучению между шведскими и латвийскими военными. Предполагается, что детали обучения будут согласованы позже.

Артиллерийская система Archer была разработана BAE Systems Bofors и получила обозначение FH77BW L52. Вариант, который получит Латвия, смонтирован на платформе тактического грузовика Rheinmetall MAN HX2 8x8. Грузовое шасси обеспечивает скорость 90 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. Запас хода по топливу составляет 800 километров. Установка оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра.

Система может быть развёрнута на огневой позиции всего за 20 секунд с момента прибытия, время свёртывания и покидания позиции также составляет 20 секунд. Обработка боеприпасов, установка электронных взрывателей и баллистические вычисления производятся в автоматизированном режиме, что снижает нагрузку на расчёт и позволяет вести управление огнём непосредственно из кабины установки. В автоматизированной боеукладке размещены 21 снаряд и 126 модульных метательных зарядов. Специальная транспортно-заряжающая машина позволяет производить полную перезарядку примерно за пять минут с использованием крана и конвейерной системы.

Артиллерийская система Archer совместима со всеми стандартными 155-мм артиллерийскими боеприпасами НАТО, включая осколочно-фугасные, увеличенной дальности, дымовые, осветительные и учебные снаряды. Гаубица может произвести три первых выстрела всего за 20 секунд, выпустить 21 снаряд за три минуты или поддерживать «непрерывный» огонь из 54 снарядов в течение 35 минут. Она может вести стрельбу в режиме огневого налёта, когда в цель попадают шесть снарядов одновременно.

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#новости #армия #оружие #артиллерия #швеция #латвия #archer #fh77bw l52
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