Не исключено, что часть из них будет в морской версии SeaGuardian

Художественное изображение беспилотного летательного аппарата MQ-9B SeaGuardian (морская версия). Источник: General Atomics

Министерство обороны Польши подтвердило, что контракт на поставку первого комплекта беспилотников MQ-9B SkyGuardian был заключен в рамках программы Zefir, включенной в План технической модернизации. В Департаменте коммуникаций и продвижения польского военного ведомства подтвердили, что "планируются дальнейшие заказы". Особо отмечено, что дополнительная информация является засекреченной. Об этом сообщает Defence24.

По данным ресурса, в декабре 2024 года Агентство по вооружениям министерства обороны Польши подписало контракт на поставку первой партии беспилотников MQ-9B SkyGuardian примерно на сумму 310 миллионов долларов. В рамках контракта польская армия должна получить "примерно" три беспилотника вместе с "широким спектром" наземного оборудования.

Данные аппараты в первую очередь предназначены для выполнения разведывательных задач. Они могут собирать данные при помощи оптоэлектронных головок, радаров SAR (радиолокационное синтезирование апертуры) и радиоэлектронной разведки. Кроме того, MQ-9B SkyGuardian также могут поражать цели при помощи ракет и бомб. Однако, как отмечает Defence24, при выполнении ударных задач в условиях современного конфликта беспилотники данного типа будут очень уязвимы для зенитных средств и истребителей противника.

Контракт на поставку первой партии MQ-9B SkyGuardian должен быть исполнен к концу 2027 года. Его исполнителем является производитель дронов – американская фирма General Atomics.

Defence24 отмечает, что с 2023 года армия Польши эксплуатирует взятые в аренду у США более ранние системы MQ-9A Reaper. Соглашение об аренде было заключено в октябре 2022 года. Основной задачей дронов MQ-9A Reaper является ведение разведки для нужд оперативного уровня.

Новая версия MQ-9B SkyGuardian может находиться в воздухе до 40 часов при рабочем потолке до 12 000 метров. Максимальная скорость полёта – 390 км/ч, а максимальная дальность полёта может достигать 11 000 километров. Таким образом, данная система используется для выполнения долгосрочных разведывательных операций.

По данным Defence24, министерство обороны Польши провело соответствующий анализ и сообщило, что покупка MQ-9B в морском исполнении "является одним из рассматриваемых вариантов". Однако и здесь дополнительная информация является секретной.

MQ-9B SeaGuardian – это вариант, специально спроектированный для выполнения операций над морем. Он приспособлен, среди прочего, для сброса гидроакустических буев, а также может обнаруживать цели на поверхности воды с помощью специальных датчиков, среди которых радар кругового обзора для обнаружения надводных объектов. SeaGuardian может взять на себя значительную часть задач, выполняемых классическими пилотируемыми морскими патрульными самолетами, особенно когда речь идет о проведении длительных миссий над морем. Кроме того, General Atomics также сообщила о проводимых работах по оснащению системы SeaGuardian системой лазерной атаки.