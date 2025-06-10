Гибридный двигатель должен существенно повысить боевые возможности машины.

Основной боевой танк Type 99A c гибридным двигателем

Новый вариант китайского основного боевого танка Type 99A начал полевые испытания. Машина оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе дизельный двигатель и электротягу, что обещает сделать боевые возможности танка просто «революционными». Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

По данным ресурса, гибридная силовая установка значительно снизила акустическую сигнатуру машины, ускорила подачу крутящего момента и обеспечила гораздо большую поддержку перспективных энергоемких бортовых систем, таких как средства радиоэлектронной борьбы и оружие направленной энергии. Также предполагается, что новый двигатель обеспечит танку «беспрецедентный» запас хода за счёт гораздо более высокого уровня топливной эффективности.

Ещё одним преимуществом является лучшая оптимизация силовой установки для операций в высокогорных районах, где разреженный воздух может снизить мощность традиционных дизельных двигателей. Предполагается, что в разработке танка будут использованы наработки китайского автопрома, который вышел на лидирующие позиции по производству электромобилей как с точки зрения производительности, так и сложности. Технологии накопления высокой энергии и терморегулирования из гражданской промышленности уже давно считаются перспективными для создания существенных преимуществ бронетанковых войск НОАК.

Ожидается, что Китай станет первой страной в мире, которая примет на вооружение гибридные и в конечном итоге полностью электрические основные боевые танки. Следующим государством станет Южная Корея, чьи конструкторы стараются создать двигатель для танка K3, работающий исключительно на водороде. Боевая машина с таким двигателем должна появится к 2040 году, а до этого, в середине 2030-х годов, в качестве временной меры будет представлен танк с гибридным водородно-дизельным двигателем.