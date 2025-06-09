Испытания прототипов новой боевой техники могут начаться уже в 2026 году.

Демонстратор технологий от General Dynamics Land Systems, иллюстрирующий, как может выглядеть перспективная боевая машина пехоты. Изображение: GDLS

Компания General Dynamics Land Systems – ведущий производитель гусеничных боевых машин в США, включая семейство основных боевых танков M1 Abrams. В настоящее фирма участвует в программе создания перспективной БМП для американской армии. Отмечается прогресс в проводимых работах. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Разрабатываемая БМП получила обозначение XM30. После того как она будет запущена в серийное производство и принята на вооружение, обозначение будет изменено на M30. В проекте принимают участие фирмы General Dynamics Land Systems (GDLS) и American Rheinmetall Vehicles.

4 июня 2025 года компания GDLS объявила, что ее проект успешно завершил критический обзор конструкции Digital XM30 (DCR) – оценку компьютерных моделей новой БМП. Успешное прохождение данного этапа означает, что GDLS может перейти к созданию прототипов и их передачи армии США в 2026 году для проведения испытаний и последующего устранения возможных недоработок.

Проект XM30 от GDLS подразумевает разработку бронированного транспортного средства для пехоты с механической, электронной и программной модульной архитектурой, соответствующей концепции MOSA (подход модульных открытых систем).

Defence24 отмечает, что армия США хочет, чтобы XM30, независимо от того, проект какой фирмы окажется победителем, чтобы БМП была принята на вооружение примерно в то же время, что и новый основной боевой танк, в настоящее время известный как M1E3 и некогда стандартизированный как M1A3.