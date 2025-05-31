Исходя из количества заказанных машин в 42 единицы, это будет "отверточное" производство.

Боевая машина пехоты на платформе ASCOD c башней UT30. Фото: GDELS

Компании Patria и General Dynamics European Land Systems (GDELS) объявили о начале стратегического сотрудничества в интересах Вооруженных сил Латвии. Фирмы заключили соглашение, согласно которому Patria начнет сборку боевых машин пехоты ASCOD2 на своем предприятии в городе Валмериа. Об этом сообщает Defence24.

Первые единицы боевой техники должны покинуть заводские цеха в июне 2026 года. Эти боевые машины будут приведены в оперативную готовность уже осенью того же года.

Боевые машины пехоты ASCOD2 для Латвии будут иметь круговое бронирование 4-го уровня по стандарту STANAG 4569 (защита от крупнокалиберного стрелкового оружия и осколков), хотя, как предполагает Defence24, фактический уровень защиты в передней части корпуса может оказаться выше и достигнет 5-го или 6-го уровня. Экипаж машины насчитывает три человека, она может перевозить шесть десантников с полной экипировкой. Вооружение боевой машины пехоты ASCOD2 состоит из 30-мм автоматической пушки Mk44S, спаренного пулемёта калибра 7,62 миллиметра и пусковой установки противотанковых управляемых ракет.

По данным Defence24, в настоящее время министерство обороны Латвии заказало 42 БМП ASCOD2. Стоимость контракта составила 373 миллиона евро. Таким образом, каждая боевая машина обошлась официальной Риге в 8,8 миллиона евро.