Об этом говорят как в Киеве, так и на Западе.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил экспорт беспилотников квадрокоптерного типа Киеву и европейским государствам, но продолжил поставлять свою продукцию в РФ. Украинский лидер посетовал, что в России можно без проблем приобрести так необходимые коптеры «Мавик», и эта «опция» закрыта для Украины.

«Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев», – заявил Зеленский в беседе с журналистами.

Он также добавил, что на территории России развёрнуты производственные линии, на которых присутствуют представители из Китая.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на одного европейского чиновника, с которым удалось пообщаться агентству, подтвердил, что заявление Зеленского соответствует их собственным оценкам. Со слов чиновника, Китай, вероятно, сократил поставки западным покупателям некоторых комплектующих для беспилотников, таких как магниты, используемые в электродвигателях, зато нарастил поставки в Россию. В данном случае непонятно, что имел в виду неназванный чиновник – компоненты или готовую продукцию [прим.]?

Зеленский в очередной раз заявил, что Китай якобы «помогает» России. По его мнению, эта помощь как раз и заключается в продаже России гражданских дронов.

Дроны Mavic – популярные коммерческие квадрокоптеры, которые изначально предназначались для аэрофотосъемки. Однако эти аппараты нашли своё применение в ходе боевых действий, где они используются для разведки и наблюдения, а также в качестве «бомбардировщиков».

Беспилотники в ходе затянувшегося конфликта кардинальным образом изменили тактику ведения боевых действий, применяемую обеими сторонами. Наличие большого количества дронов позволяет ограничивать наступательные действия оппонента. Кроме того, дроны всё чаще применяют для ударов по тылам.

В последнее время украинские военные стали признавать, что Вооружённые силы РФ получили преимущество в количестве применяемых беспилотников, хотя несколько месяцев назад ситуация была прямо противоположной. Однако России удалось нарастить производство таких аппаратов. Особенно досаждают оппонентам дроны на оптоволокне, которые не подвержены воздействию систем РЭБ.

Что касается заявления Зеленского о том, что Пекин якобы помогает Москве поставками дронов, то это всего лишь очередная политическая манипуляция. Власти КНР неоднократно заявляли, что не оказывают военной помощи России и контролируют поставки товаров двойного назначения, которые могут применяться для военных нужд. Bloomberg отмечает, что Китай ограничил дронов Западу ещё в конце 2024-го. И это просто элемент торговой войны.