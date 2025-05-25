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crazycat21
Army Recognition: Россия начинает испытания БТР БТ-3Ф, предназначенного для десантных операций
Эксперты западного ресурса высоко оценили характеристики нового бронетранспортёра.

БТ-3Ф. Скриншот видео Ростеха

Западные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российскими оружейными новинками. По вполне объективным причинам этот интерес значительно усилился в последние три года. 

От экспертов профильного ресурса Army Recognition не укрылось сообщение государственной корпорации Ростех о том, что новый плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф, спроектированный на базе БМП-3, приступил к этапу государственных испытаний. Они последуют за предварительными испытаниями, которые были завершены в 2022 году, и должны подтвердить заявленные характеристики нового бронетранспортёра в различных условиях как на суше, так и на воде. Испытания включают боевые стрельбы с места, в движении и на плаву, также будет проведена оценка мобильности, подвижности и устойчивости БТ-3Ф к различным природным условиям.

Army Recognition отмечает, что хотя об испытаниях говорилось и ранее, сейчас они вступают в решающую стадию. Без их успешного прохождения БТ-3Ф не может быть принят на вооружение Сухопутных войск ВС РФ, хотя эта бронированная машина уже одобрена для экспорта.

Разработчиком бронетранспортёра является Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ) при "Курганмашзаводе". Последний является структурным подразделением государственной корпорации Ростех. Разработка началась около 2010 года как инициатива по созданию гусеничной плавающей платформы, подходящей для армии России и зарубежного рынков, в частности, для удовлетворения интереса Индонезии к замене её стареющего парка БТР-50.

В период с 2010 по 2012 год проект прошел разработку и проверку подсистем. Опытный образец БТ-3Ф был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2016". Затем он прошел морские испытания и стрельбы, подтвердившие его амфибийные характеристики, устойчивость к огню из стрелкового оружия и осколкам, а также пригодность к применению в морских десантных операциях. А в 2019 году Индонезия стала первым покупателем этого бронетранспортёра, заказав 21 машину. В период с 2010 по 2014 годы эта страна уже приобрела у России 54 плавающих БМП-3Ф для своих подразделений морской пехоты.

Позднее были продемонстрированы вариант БТ-3Ф для арктических условий, оснащённый более широкими гусеницами, а также машины с более тяжёлыми боевыми модулями, в том числе и варианты с 30-мм автоматической пушкой.

Высадка десанта с БТ-3Ф. Скриншот видео Ростеха

Боевая масса БТ-3Ф составляет от 18,5 до 18,9 тонны. Длина шасси – от 7 до 7,15 метра, ширина от 3,15 до 3,3 метра, высота бронетранспортёра – около 3 метров. Клиренс – 450 мм [данные Army Recognition, прим.]. Бронетранспортёр оснащён многотопливным дизельным двигателем мощностью от 450 до 500 л.с., обеспечивающим машине максимальную скорость 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием и 10 км/ч при движении на плаву. Запас хода по топливу составляет 600 километров. Машина сохраняет плавучесть в течение семи часов в морских условиях при волнении до трёх баллов. БТ-3Ф оснащён гидромеханической четырехступенчатой трансмиссией, торсионной подвеской и гидравлическими амортизаторами. Бронетранспортёр является авиатранспортабельным и может перевозиться самолётами Ил-76 и Ан-124 ВТА ВКС РФ, тяжёлым вертолётом Ми-26 на внешней подвеске, а также морским и железнодорожным транспортом.

Экипаж БТ-3Ф состоит из двух человек: командира (он также отвечает за использование вооружения) и механика-водителя. В десантном отделении могут разместиться до 14 бойцов с вооружением и в полной экипировке. Десант размещается на энергопоглощающих складных сиденьях с пятиточечными ремнями безопасности, предназначенными для снижения травматизма при движении по пересечённой местности и при подрывах. Посадка и высадка десанта осуществляется через распашные люки в крыше и кормовой части. Рабочие места экипажа имеют собственные люки в крыше корпуса.

Бронетранспортёр оснащён системами кондиционирования воздуха и отопления для боевых операций в различных климатических условиях. Дополнительное бортовое оборудование включает систему радиационной и химической защиты, систему пожаротушения, дымовые гранатомёты и систему тепловой маскировки. Комплект визуального наблюдения включает шесть телевизионных камер и одну тепловизионную камеру, которые обеспечивают экипажу всестороннюю ситуационную осведомленность.

Боевой модуль бронетранспортёра БТ-3Ф. Скриншот видео Ростеха

Вооружение БТ-3Ф размещено в дистанционно управляемом боевом модуле ДПВ-Т, расположенном на крыше машины. Штатным вооружением является 12,7-мм пулемёт "Корд". Также могут быть установлены 14,5-мм пулемёт КПВТ или 40-мм автоматический гранатомёт. Кроме того, боевой модуль оснащён дневным и ночным прицелом, тепловизионным каналом и лазерным дальномером. Горизонтальный угол наведения модуля – 360 градусов, вертикальный угол – от -5 до +75 градусов. Управление оружием осуществляется при помощи электроники.   Дополнительное вооружение представлено двумя пулемётами ПКТ калибра 7,62 мм, размещёнными в лобовой части корпуса. Боекомплект – 2000 патронов на ствол. Противотанковый вариант БТ-3Ф предполагает установку на боевой модуль ПТРК "Корнет". Модуль оснащён счётчиками боеприпасов и диагностическими системами.

Корпус обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую уровню 4 стандарта STANAG 4569, и рассчитан на защиту от бронебойных пуль калибра 14,5 мм.

Army Recognition отмечает, что несмотря на столь впечатляющие технические характеристики, многие российские эксперты считают, что у БТ-3Ф имеются недостатки, унаследованные от платформы БМП-3. К таковым относят слабую противоминную защиту, недостаточное бронирование в условиях современных угроз и неудобную высадку десанта из-за размещения двигателя в корме машины. Аналитики также подчеркивают отсутствие стандартных пакетов навесной брони, которые, по их мнению, должны быть разработаны для повышения живучести. Некоторые эксперты предполагают, что возможности БТ-3Ф были актуальными для 2016 года, но могут больше не соответствовать современным условиям поля боя. Они предполагают, что для поддержания эксплуатационной эффективности платформы необходимы дополнительная модульная броня и изменение внутренней компоновки машины.

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#новости #армия #оружие #военные новости #ростех #бронетехника #бмп-3 #бт-3ф
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