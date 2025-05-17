К концу 2026 года с производственной линии должны сходить по два самолёта ежемесячно.

Истребитель F-15EX на авиабазе Эглин. Фото: Jamie Hunter

В настоящее время 90 F-15EX Eagle II находятся на производственной линии в разной степени готовности. Планируется, что к концу 2026 года фирма Boeing будет передавать заказчику – министерству обороны США, по два истребителя F-15EX Eagle II каждый месяц. Об этом сообщает Army Recognition.

Недавняя модернизация предприятия, на котором осуществляется выпуск самолётов, резко сократила доработку и неэффективность – традиционно "узкие" места в аэрокосмической отрасли. Как заявил Том Альтамуро, директор по производству и безопасности программы F-15, "производительность завода в последние месяцы улучшается, при этом темпы доработки и перемещений снижаются из месяца в месяц, что повышает производительность рабочего процесса и способствует стабилизации завода".

Истребитель F-15EX. Фото: Boeing

Ускорение поставок F-15EX имеет очень важное значение для ВВС США, поскольку имеющийся парк стареющих истребителей F-15C/D сталкивается с постоянны растущими затраты на техническое обслуживание и снижением эксплуатационной доступности. Задержки в поставке современных боевых самолётов грозят появлению оперативных пробелов, в то время как обстановка в сфере глобальной безопасности требует постоянной готовности и возможностей быстрого реагирования. Ускорение поставок является гарантией того, что передовые подразделения смогут поддерживать свою боеспособность и останутся готовыми к конфликту с равным или практически равным противником.

F -15EX Eagle II — это не просто модернизация F-15. Это новый боевой самолёт. Истребитель может нести до 12 ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух". Это больше, чем может нести любой другой истребитель ВВС США. Он оснащённый авионикой, радаром и системами задач последнего поколения. Открытая архитектура систем и увеличенная боевая нагрузка позволяют модернизировать самолёт под перспективные образцы вооружения, включая гиперзвуковое. Конструкция поддерживает быстрые обновления систем радиоэлектронной борьбы, датчиков и программного обеспечения. В отличие от истребителей-невидимок пятого поколения, созданных для миссий "первого дня" военного конфликта, F-15EX оптимизирован для длительных операций в условиях боевых действий высокой интенсивности. Максимальная боевая нагрузка этого самолёта составляет 13400 килограммов.