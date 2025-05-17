Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Boeing наращивает производство истребителей F-15EX для ускорения модернизации ВВС США
К концу 2026 года с производственной линии должны сходить по два самолёта ежемесячно.

Истребитель F-15EX на авиабазе Эглин. Фото: Jamie Hunter

В настоящее время 90 F-15EX Eagle II находятся на производственной линии в разной степени готовности. Планируется, что к концу 2026 года фирма Boeing будет передавать заказчику – министерству обороны США, по два истребителя F-15EX Eagle II каждый месяц. Об этом сообщает Army Recognition.

Недавняя модернизация предприятия, на котором осуществляется выпуск самолётов, резко сократила доработку и неэффективность – традиционно "узкие" места в аэрокосмической отрасли. Как заявил Том Альтамуро, директор по производству и безопасности программы F-15, "производительность завода в последние месяцы улучшается, при этом темпы доработки и перемещений снижаются из месяца в месяц, что повышает производительность рабочего процесса и способствует стабилизации завода".

Истребитель F-15EX. Фото: Boeing

Ускорение поставок F-15EX имеет очень важное значение для ВВС США, поскольку имеющийся парк стареющих истребителей F-15C/D сталкивается с постоянны растущими затраты на техническое обслуживание и снижением эксплуатационной доступности. Задержки в поставке современных боевых самолётов грозят появлению оперативных пробелов, в то время как обстановка в сфере глобальной безопасности требует постоянной готовности и возможностей быстрого реагирования. Ускорение поставок является гарантией того, что передовые подразделения смогут поддерживать свою боеспособность и останутся готовыми к конфликту с равным или практически равным противником.

F -15EX Eagle II — это не просто модернизация F-15. Это новый боевой самолёт. Истребитель может нести до 12 ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух". Это больше, чем может нести любой другой истребитель ВВС США. Он оснащённый авионикой, радаром и системами задач последнего поколения.  Открытая архитектура систем и увеличенная боевая нагрузка позволяют модернизировать самолёт под перспективные образцы вооружения, включая гиперзвуковое. Конструкция поддерживает быстрые обновления систем радиоэлектронной борьбы, датчиков и программного обеспечения. В отличие от истребителей-невидимок пятого поколения, созданных для миссий "первого дня" военного конфликта, F-15EX оптимизирован для длительных операций в условиях боевых действий высокой интенсивности. Максимальная боевая нагрузка этого самолёта составляет 13400 килограммов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #армия #оружие #военные новости #истребители #боевая авиация #boeing #ввс сша #f-15ex
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
4
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
1
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
+
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
1
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
Epic Games выпустила предварительную версию Unreal Engine 5.6 с акцентом на производительность
2
Янтарь с Хоккайдо сохранил доказательства катастрофы возрастом 100 миллионов лет
+
Casio выпускает лимитированную версию часов G-Shock GA2100 в коллаборации с Crocs
+
На Чиркейской ГЭС заменили первый гидроагрегат — его мощность возросла на 10 %
+
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
РЖД рапортуют о росте на фоне риска остановки лесозаводов из-за логистического кризиса
+
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
64
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
111
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
11

Сейчас обсуждают

linux4ever
00:00
Тогда из livecd был Knoppix, и на фоне dos осей он удивлял.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Антон Тутынин
23:56
Что там по производительности "простыми словами"? Названия чипов рядовому пользователю ничего не говорят? Будут тестить что-то подобное?
Reuters: Некоторые американские сенаторы выступают за усиление санкций против РФ после переговоров
Windmark_
23:54
Встройка как была новном на уровне 2000х так и осталась . Может быть на топовых платах и будет нормальная , но у тебя вряд ли такая появится
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Антон Тутынин
23:52
"важным элементом европейской оборонной стратегии" Оборонной? Давно крылатые ракеты стали частью оборонных систем?
Лондон и Берлин создадут дальнобойную ракету Deep Precision Strike с дальностью свыше 2000 км
Антон Лисунов
23:12
Ты сам себя "на бабки развёл", изначально приобретая огрызок бюджетный для офисных систем
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Alexey B
23:11
... продолжу: так же как и скорость работы с двумя/тремя каналами памяти - синтетика показывает кратное превосходство, а реал считанные проценты за редким исключением...
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Mallory
23:09
Во flatpak да, куча готовых пакетов. Не без проблем конечно, стим из флатпака ставить не стоит. А то что инструкция с кучей сюрпризов логично (не проверял, честно), ведь потребность такая возникает,...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
linux4ever
23:04
Во флетпаке уже давно всё настроено и куча готовых и свежих пакетов. А инструкция на самом деле с кучей сюрпризов.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Bernig
23:01
Когда народу справку покажешь из ПНД??? третий год просим,невменяемый ты наш. Впрочем вы с Шешундрием из одной палаты.Он успешен,как мы все помним,и отстроил новый курятник,ну а у тебя то вообще лафа ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Mallory
22:58
Я про то что внутри chroot можно развенуть пакеты от тестовой ветки и они не будут влиять на основную систему. Да, конечно надо пробросить доступ к графике, но все равно это делается тривиально. Есл...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем