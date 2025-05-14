Жан-Ноэль Барро надеется, что США введут 500% пошлины на товары из стран, которые покупают российскую нефть.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: © AP Photo / Aurelien Morissard

Европейский союз 14 мая принял по отношению к России очередной санкционный пакет, уже 17-й по счёту. Что вышло из всех этих пакетов – известно. Санкции в большей степени навредили самой Европе, подорвав экономики стран, которые являются "локомотивами" всего ЕС – Германии и Франции. Однако некоторым европейским политикам семнадцати пакетов антироссийских санкций оказалось мало. Похоже, они уже просто не могут остановиться.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, выступая после принятия 17-го пакета, заявил, что Европейский союз должен сосредоточится на новом пакете санкций, чтобы "задушить" экономику России и заставить президента Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По версии Барро, воздействие санкций является пока недостаточным, поэтому Евросоюзу необходимо сотрудничать с США, где Конгресс подготовил "жёсткие меры", если президент Трамп решит оказать давление на Россию.

"Сегодня мы принимаем 17-й (пакет) санкций. Нам нужно будет пойти дальше, поскольку санкции пока не убедили Владимира Путина. Поэтому мы должны быть готовы к расширению разрушительных санкций, которые могут раз и навсегда задушить экономику России", – заявил Барро новостному каналу BFM TV.

Как сообщает Reuters, 17-й санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 200 танкеров так называемого "теневого флота", то есть в отношении тех судов, которые осуществляют транспортировку российской нефти. Двум странам ЕС ещё предстоит проконсультироваться со своими парламентами по деталям, но, как ожидается, пакет будет принят главами МИД государств блока на следующей неделе. Помимо танкеров, пакет предусматривает ограничения для 30 компаний, которые осуществляют торговлю товарами двойного назначения, а 75 физических и юридических лиц будут включены в санкционный список за связь с российским военно-промышленным комплексом.

Жан-Ноэль Барро отметил, что без дополнительных санкций со стороны США европейские ограничения не очень эффективны.

"Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и Соединенными Штатами, поэтому закрытие крана означало бы схватить Россию за горло", – сказал глава МИД Франции.

В данном случае он подразумевал законопроект, который находится на рассмотрении в Конгрессе США. Этот документ предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, которые покупают российскую нефть.

Что касается громкого заявления главы МИД Франции, то оно выглядит по меньшей мере популистским. Ещё в январе 2015 года Барак Обама, занимавший в то время пост президента США, заявлял о том, что экономика России "разорвана в клочья". Результат оказался прямо противоположным. Та же история и с 500% пошлинами. Введут их Штаты, а дальше что? Рынок сбыта для товаров можно найти всегда, зато без недорогой нефти ни одна современная экономика существовать не может.

*Внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ.