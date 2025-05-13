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crazycat21
Зеленский считает встречу с Путиным единственным путём к миру
До сих пор не понимает, что лидеры встречаются только для того, чтобы поставить итоговые подписи.

Фото: Getty Images

Президент Украины Зеленский заявил, что хотел бы договориться о безусловном 30-дневном прекращении огня "лицом к лицу" с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая, поскольку только российский лидер может объявить такую паузу. Об этом сообщает Reuters. 

При этом агентство отмечает, что Зеленский обвинил Путина в "боязни" встречи с ним и ожидает жёстких санкций со стороны США и ЕС, если переговоры не состоятся. Он также добавил, что провал встречи продемонстрирует, что Россия якобы не готова к дипломатии.

"Если он [Владимир Путин, прим.] сделает шаг и заявит о своей готовности к прекращению огня, это откроет путь к обсуждению всех элементов прекращения конфликта. Я даже не говорю о том, что он боится прямых переговоров со мной", – сказал Зеленский.

Киевский лидер добавил, что сначала он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре и проведёт с ним переговоры, и только потом отправиться в Стамбул. Правда, с оговоркой, если туда приедет Путин.

Также Зеленский сказал, что это именно Украина пригласила президента США Дональда Трампа для участия в переговорах. Неужели? Вроде бы сам Трамп изъявил желание поприсутствовать в Стамбуле, но при условии, если там будут какие-то результаты.

Что касается президента РФ Владимира Путина, то он явно не боится Зеленского. Последний пытается выдать желаемое за действительное. Да и самого российского президента России в Стамбуле не будет. Ранее уже было известно, что российскую делегацию на переговорах возглавит глава МИД Сергей Лавров, кроме него в составе делегации будет помощник главы государства по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

А вообще весь этот спич Зеленского следует расценивать как попытку набрать хоть какие-то очки. Срочно нужна хоть какая-то "перемога", поскольку с этим у Киева очень туго. Но не получилось.

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#новости #украина #политика #трамп #зеленский #переговоры #в мире #стамбул #прекращение огня
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