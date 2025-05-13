Довольно необычная концепция для артиллерийской системы.

Фото: Army Recognition Group

На Международной выставке оборонной выставки FEINDEF 2025 в испанском Мадриде компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) в сотрудничестве с холдингом KNDS официально представили новаторскую разработку в области современной артиллерии – 155-мм гусеничную самоходную гаубицу NEMESIS. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Новая артиллерийская система создана на базе надёжной и проверенной в боях гусеничной платформы ASCOD и оснащена высокотехнологичным полностью автоматизированным боевым модулем со 155-мм орудием длиной 52 калибра, разработанным KNDS.

Артиллерийская система NEMESIS разработана для удовлетворения самых строгих требований на современном поле боя. Её отличительными особенностями являются высокая огневая мощь, превосходная защита экипажа и непревзойдённая мобильность на пересечённой местности. Боевой модуль с орудием 155-мм/L52 обеспечивает максимальную дальность стрельбы до 54 километров при использовании обычных снарядов и до 70 километров при использовании снарядов увеличенной дальности.

Кроме того, возможность системы Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI, Одновременный удар несколькими снарядами) позволяет артиллерийской установке вести работу в режиме огневого налёта, что значительно повышает её боевую эффективность.

Самоходная гаубица NEMESIS имеет высокий уровень автоматизации. Благодаря своей передовой цифровой архитектуре установка может управляться всего двумя членами экипажа. Интерьер отделения управления спроектирован таким образом, чтобы не только обеспечить комфорт экипажа и высокий уровень эффективности работы, но и при необходимости разместить третьего человека. Кроме того, установка может работать и в автономном режиме. Всё зависит от конкретной боевой задачи. Высокий уровень автоматизации значительно снижает рабочую нагрузку на человека и способствует большей эксплуатационной устойчивости, особенно в боевых сценариях с высоким риском.

Гаубица построена на гусеничном бронированном шасси ASCOD, которое широко используется в различных европейских бронемашинах, включая испанские боевые машины пехоты Pizarro. Боевая платформа оснащена мощным дизельным двигателем мощностью 1100 л. с. Пользователи смогут выбирать между двумя типами гусениц – стальными для передвижения по пересечённой местности или композитными резиновыми гусеницами для снижения шума и износа в городских условиях. Шасси установки также даёт возможность кругового вращения боевого модуля и ведения огня в любом направлении даже в движении.