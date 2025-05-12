После переоборудования самолёт будет использоваться в качестве Air Force One.

Air Force One. Фото: ВВС США

Air Force One ("Борт номер один") — это позывной, который присваивают самолёту, когда на его борту находится президент Соединённых Штатов. В настоящее время в распоряжении главы государства есть два самолёта Boeing 747-200. Если аэропорт не может принять более крупный лайнер, то президент использует Boeing 757-200, который обычно предназначен для вице-президента. Все самолёты из президентского парка находятся в ведении ВВС США.

Как сообщает Reuters, администрация президента планирует принять Boeing 747-8, подаренный королевской семьёй Катара. После переоборудования этот самолёт будет использоваться в качестве Air Force One.

Катарский Boeing 747-8 в полёте. Фото: ABC

По словам неназванного источника, роскошный лайнер станет одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных правительством США. Стоимость нового коммерческого Boeing 747-8 составляет 400 миллионов долларов. После того как полномочия Трампа на своём посту закончатся, самолёт будет переоборудован в президентскую библиотеку.

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт подарка на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Тот факт, что Министерство обороны получает в ПОДАРОК, БЕСПЛАТНО, самолет 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит продажных демократов, что они настаивают, чтобы мы заплатили БОЛЬШУЮ ПЛАТУ за самолет", – написал он.

Как сообщает Reuters, демократам и сторонникам "хорошего" правительства факт такого подарка сильно не понравился. Они считают, что со стороны Катара неэтично и неконституционно делать такой подарок. А сенатор Чак Шумер (демократ) назвал факт подарка не просто "взяточничеством", а премиальным иностранным влиянием с дополнительным пространством для манёвра.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что любое подаренное иностранное государство принимается в строгом соответствии с законодательством. По её словам, администрация Трампа всегда стремится к полной прозрачности в своих действиях.

Представитель Катара Али Аль-Ансари, выступая с заявлением, отметил, что вопрос о возможной передаче самолета для временного использования в качестве Air Force One продолжает обсуждаться между министерствами обороны Катара и США. Он подчеркнул, что "решение пока не принято".

Катарский Boeing 747-8 в аэропорту Палм-Бич. Скриншот видео ABC

По данным Reuters, Трамп осмотрел катарский Boeing 747-8 ещё в феврале 2025 года, когда он был припаркован в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде, недалеко от его курорта Мар-а-Лаго. В то время Белый дом заявил, что президент сделал это, чтобы лучше понять, как будут сконфигурированы обновлённые самолеты Air Force One. Ранее Трамп выразил разочарование задержками в поставке двух новых самолетов Boeing 747-8, которые будут использоваться в качестве обновленного Air Force One. Ещё во время своего первого президентского срока он договорился с корпорацией Boeing о том, что самолёты будут поставлены в 2024 году. Однако в начале мая текущего года представитель ВВС США сообщил Конгрессу, что компания Boeing предлагает завершить поставку самолётов к 2027 году.