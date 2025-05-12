Очередная попытка выдать желаемое за действительное.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: © Associated Press

В конце прошлой недели Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Все они представляют так называемую «коалицию желающих», в которую входят около 30 государств.

По результатам встречи с Владимиром Зеленским европейские политики «призвали» Россию согласиться на 30-дневное «безоговорочное» прекращение огня, начиная с 12 мая. В прямой ультимативной форме, поскольку дали понять, что если российская не пойдёт на выдвинутые условия, то страны коллективного Запада примут соответствующие меры. Как заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, Кремль столкнется с более жёсткими санкциями, если отклонит это предложение. Нашли чем пугать [прим.]. А Зеленский выразил надежду, что Москва с 12 мая согласится на прекращение огня, то Киев будет готов к переговорам.

В свою очередь президент России Владимир Путин менее чем через сутки предложил Киеву начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры без предварительных условий и посредников. То есть ни каком "безоговорочном" прекращении огня в соответствии с требованиями киевских властей и их западных партнеров речи не идёт. Сначала переговоры, а потом по их результатам возможное прекращение огня. И это логично. Кроме того, Стамбул для переговоров тоже выбран не случайно. Всё для того, чтобы продемонстрировать Киеву, что условия, которые обсуждались в ходе первых и вторых переговоров в Стамбуле были для украинской стороны более мягкими.

Тем не менее в некоторых странах ЕС считают, что "ультиматум" выдвинутый России сработал. В частности, такой точки зрения придерживается глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

"Тот факт, что Владимир Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безоговорочного прекращения огня, говорит сам за себя. Этот подход работает, и мы должны его придерживаться", – написал глава литовской дипломатии в социальной сети.

Будрис также поддержал позицию руководства стран ЕС и Зеленского.

"Правила ясны – безоговорочное прекращение огня с понедельника или новые, более жесткие санкции", – написал министр.