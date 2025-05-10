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crazycat21
Макрон, Мерц, Страмер и Туск прибыли в Киев
Этот визит является символическим ответом на Парад Победы, прошедшим в Москве

Стармер, Макрон и Мерц прибыли в Киеве на поезде из Польши. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Президент Франции Эммануэль Макрон, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыли в Киев. Сообщается, что европейских лидеров в Киеве встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига. 

Чуть позже к лидерам ведущих европейских стран должен присоединиться премьер-министр Польши Дональд Туск. По другой информации, Туск прибыл вместе со своими европейскими коллегами [прим.].

Все четыре европейских лидера представляют так называемую "коалицию желающих" [всего в этой коалиции около 30 стран, прим], которая выступает за продолжение оказания военной помощи Украине.

Целью визита является демонстрация поддержки Украине и требования "полного и безоговорочного" прекращения огня на 30 дней. 

"Мы продолжаем наращивать нашу поддержку Украины. Мы будем усиливать наше давление на российскую военную машину до тех пор, пока Россия не согласится на долгосрочное прекращение огня", – говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, которое приводит французское издание Le Figaro [заявление Макрона и Страмера, прим.].

Ещё одно аналогичное заявление приводит издание DPA:

"Вместе с США мы призываем Россию договориться о полном и безоговорочном прекращении огня сроком на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире", – заявили лидеры.

В данном случае возникают вопросы. Чем Макрон и Стармер собираются усиливать давление на "военную машину" России? Силы то есть? И что такое в понимании европейских лидеров "справедливый" мир? Вероятно, тот мир, который, по версии Вашингтона, основан "на правилах", придуманных самими американцами. Только правила за последние годы сильно изменились. И именно эти правила приведут к справедливому мироустройству. 

Что касается полного и безоговорочного прекращения огня на 30 дней, то это время необходимо европейским странам только для того, чтобы накачать Украину оружием, а Киев смог перегруппировать свои войска.

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#новости #украина #политика #макрон #в мире #туск #стармер #мерц
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