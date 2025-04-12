Требования США постоянно растут.

AFP/Getty Images

Некоторое время назад Вашингтон и Киев договорились о заключении сделки по полезным ископаемым. Тогда речь шла только о редкоземельных металлах. США должны были получить доступ к этим ископаемым в обмен на военную помощь Украине. Но после скандала в Белом доме, после которого украинский президент Зеленский был буквально выставлен оттуда, требования администрации Трампа стали жёстче. Америка решила получить контроль над всеми полезными ископаемыми Украины. И это не всё. США потребовали от Украины контроля над газопроводом, проходящим через территорию страны. Речь идёт о транзитном газопроводе, по которому до недавнего времени российская корпорация "Газпром" поставляла газ в Европу. Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет агентство со ссылкой на осведомлённый источник, украинская делегация 11 апреля прибыла в Вашингтон для встречи с американскими чиновниками для обсуждения доступа США к минеральным богатствам Украины. Указано, что атмосфера встречи была "антагонистической". По данным источника, напряжённость в ходе встречи возникла из-за последнего проекта сделки , предложенной администрацией Трампа. Выяснилось, что он оказался более обширным, чем первоначальный вариант.

Последний проект предоставит США привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины и потребует от Киева направлять в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.

При этом предлагаемая Штатами сделка не предполагает никаких гарантий безопасности для Украины [на них настаивает Зеленский, прим.].

Источник сообщил Reuters, что одним из "пасхальных яиц", обнаруженных в тексте договора было требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства США взять под контроль газопровод от российского энергетического гиганта "Газпром" через Украину в Европу.

Довольно интересный разворот. Таким образом, можно предположить о том, что Трамп не прочь возобновить поставки газа в Европу через территорию Украины. Только в случае возобновления газового транзита прибыль от него достанется не Киеву, а Вашингтону. Интересно, согласится ли на это Зеленский?