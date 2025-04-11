Мощность новой термоядерной бомбы B61-13 будет составлять до 360 килотонн.

Инженер, работающий над первой ядерной бомбой B61-13. Фото: Sandia National Laboratories

США сокращают срок производства своей новой ядерной бомбы более чем на 25% в ответ на эскалацию глобальных угроз. Первоначальный срок разработки и производства сокращён на семь месяцев. Об этом сообщает Defense Post.

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В Сандийских национальных лабораториях (Sandia National Laboratories, SNL), которым поручено разработать новые свободно падающие термоядерные бомбы, заявили, что были изменены приоритеты квалификационных мероприятий с целью сокращения общего времени производства. SNL – структура Министерства энергетики США, которая занимается разработкой, созданием и испытанием неядерных компонентов ядерного оружия [прим.].

"Подгруппа рабочей группы по модернизации запасов Инициативы по усовершенствованию задач… приложила значительные усилия, чтобы понять, что потребуется для поставки системы оружия менее чем за пять лет – от документации Министерства обороны США и письма о намерениях до окончательного темпа производства".

Термоядерные бомбы B61-13, производство которых первоначально планировалось начать в 2026 году, должны сыграть ключевую роль в обеспечении ядерного сдерживания США на фоне роста глобальных угроз. В Министерстве энергетики США подчеркнули, что новое ядерное оружие предоставит Америке «расширенные возможности» по нанесению ударов по особенно укреплённым и крупным военным объектам в случае конфликта.

Программа разработки бомбы B61-13 была запущена в 2023 году на фоне растущих опасений того, что конфликт на Украине перерастёт в более крупный региональный конфликт. А Штаты в соответствии с договором НАТО обязаны обеспечивать коллективную оборону.

Максимальная мощность B61-13 составляет 360 килотонн. Это примерно в 24 раза больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Носителями данного оружия являются как самолёты оперативно-тактической авиации, так и малозаметные стратегические бомбардировщики, такие как B-21 Raider и снимаемые с вооружения B-2 Spirit.

Defense Post сообщает, что благодаря своей «высокой разрушительной» мощи гравитационная [свободнопадающая, прим.] бомба может нейтрализовать стратегические угрозы с повышенной точностью, обеспечивая США и НАТО «мощное тактическое преимущество».

Ранее в текущем году Национальное управление по ядерной безопасности отчиталось о завершении программы продления срока службы бомб B61-12. Стоимость программы составила 9 миллиардов долларов.

В данном случае необходимо отметить, что чего бы ни писали в западных источниках, но и у России, и у Китая есть довольно эффективные средства противодействия такому оружию и его носителям.